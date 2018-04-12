США готуються заявити про завершення м’якої політики щодо Росії
У четвер, 12 квітня, державний секретар США Майк Помпео виголосить промову перед Сенатом, у якій також мовитиметься про завершення періоду м’якої політики щодо Росії.
Як зазначають журналісти АР, про це мовиться у підготовлених Помпео нотатках.
Також держсекретар має заявити, що США буде карати Росію за її агресивну поведінку. При цьому дипломатичні відносини Вашингтон з Москвою не розриватиме.
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У своїх нотатках Помпео наголошує, що не є прихильником війни і називає її "останнім засобом".
Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".
Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії.