07:11
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
16°C 5°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
  • неділя
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

США готуються заявити про завершення м’якої політики щодо Росії

446 Читать новость на русском
Складні відносини Росії та США
Складні відносини Росії та США / "Українські новини"

У четвер, 12 квітня, державний секретар США Майк Помпео виголосить промову перед Сенатом, у якій також мовитиметься про завершення періоду м’якої політики щодо Росії.

Як зазначають журналісти АР, про це мовиться у підготовлених Помпео нотатках.

Також держсекретар має заявити, що США буде карати Росію за її агресивну поведінку. При цьому дипломатичні відносини Вашингтон з Москвою не розриватиме.

Читайте також: Воєнний удар по Сирії: у Пентагоні роз'яснили ситуацію

У своїх нотатках Помпео наголошує, що не є прихильником війни і називає її "останнім засобом".

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".

Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії.

Теги: Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи
сьогодні, 07:01 Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи
Іван Яковина 127
Як НАЗК перетворюють на інструмент для розправи із борцями з корупцією
11 квітня, 23:00 Як НАЗК перетворюють на інструмент для розправи із борцями з корупцією
Олександра Дрік 192
Головні новини 11 квітня: загострення в Сирії, свідчення Цукерберга і знайдений українець
11 квітня, 22:27 Головні новини 11 квітня: загострення в Сирії, свідчення Цукерберга і знайдений українець
3418
США и Украина
11 квітня, 22:05 США и Украина "стерилизуют" Путина на рынке вооружений Индии
Андрій Воропаєв 2541
Шпаргалка Цукерберга:
11 квітня, 21:01 Шпаргалка Цукерберга: "одкровення" засновника Facebook у Сенаті США та чи варто їм вірити
Борис Немировський 442
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук