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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США хочуть позбавити Росію будь-якої опори на Близькому Сході, – військовий

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США достатньо сильно налякали Росію?
США достатньо сильно налякали Росію? / 24 Канал

Росія не збирається в Сирії щодо США заходити далі слів. Більше того, вона цього боїться.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Росія боїться, що США можуть вдарити бо її базах у Сирії. Не випадково РФ вивела свої кораблі з бази Тартус у Середземне море – через можливий ракетний удар США. Москва розраховує отримати від США координати цілей, по яких можуть бути завдані удари в Сирії, щоб виключити можливість втрат зі свого боку. А Башар Асад перегнав свої літаки на російську базу в Хмеймім. Він розуміє, що ймовірність удару США по російській базі мінімальна,
– зазначає Жданов.

Як наголошує фахівець, США і Великобританія сильно налякали Росію, а також близький до неї Іран і самого Асада. Тому що хочуть, не просто політичних змін в Росії, але й закрити питання з Іраном і відірвати його повністю від Москви, позбавивши таким чином Росію будь-якої опори на Близькому Сході.

При цьому військовий відзначив окрему роль у сирійській кризі Туреччини і її президента Ердогана. Наразі, вважає експерт, Ердоган займає вичікувальну позицію, хоча більше схильний підтримати США, ніж Росію. Основна причина – Ердогану треба розгромити курдів – в Сирії і самій Туреччині.

"Туреччина фактично окупувала північну частину Сирії, її війська дійшли до Євфрату. Якщо почнеться військове протистояння в Сирії, Ердоган виступить на стороні США. Це йому розв'яже руки, і він назавжди закриє ідею створення Курдського держави. Тому Путін постійно крутиться навколо Ердогана, пропонуючи зброю, будь-які види співпраці. Президент РФ розуміє, що Ердоган буде переслідувати свої цілі в Сирії", – говорить Жданов.

Нагадаємо, 8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. 11 квітня, ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами.

Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними. США розглядає 8 об'єктів у Сирії в якості можливих цілей для ракетних ударів. Серед найбільш ймовірних – два сирійських аеродроми. Тим часом їхні союзники теж підключаються до підготовки. Великобританія скерувала підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії а також привела у бойову готовність літаки, розміщені на базі Акротірі, що на Кіпрі. Окрім того, британська прем’єрка Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції Асада.

12 квітня в Нью-Йорку відбулась закрита зустріч Радбезу ООН по Сирії, після якої постпред РФ Василь Небензя не виключив сценарію війни між Росією і США.

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Дональд Трамп Новини США Реджеп Ердоган Володимир Путін Новини Туреччини Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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