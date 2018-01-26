США хочуть зберегти обличчя Путіну, – експерт

США дають Росії чіткий сигнал – треба погодитися на пропозицію введення миротворців, і тоді Вашингтон натисне на Україну щодо виконання мінських угод. Не виключено, що розглядатиметься саме російський варіант місії ООН, щоб Путіну зберегти обличчя за рахунок України.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, наміри США підтверджують заяви Волкера і інших американських політиків і чиновників. Зокрема, щодо того, що закон про деокупацію Донбасу відповідає мінським угодам, і США очікують завершення президентських виборів у Росії, аби потім домовлятися з господарем Кремля. Тобто, наголошує Снєгирьов, у США є чіткий план дій щодо України.

Як зауважує експерт, і в США, і в Європі постійно підкреслюють, що немає альтернативи мінським домовленостям. При цьому Волкер наголошує, що Україні заважає ухвалити закони про амністію бойовиків, особливий статус ОРДЛО позиція Росії.

Тобто, як тільки РФ виведе війська, Вашингтон тисне на Україну в питанні виконання політичної частини мінських домовленостей. Тоді Вашингтон домовлятиметься про миротворців із Росією. Кремлю показують: Україну ми контролюємо, вона виконуватиме те, що ми скажемо. З цим Волкер і поїхав на зустріч із Сурковим,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

В підтвердження цього фахівець нагадує заяву екс-віце-президента США Джозефа Байдена, що через тиск США в Україні за кілька годин звільнили генпрокурора Шокіна.

Байден дав оцінку українському політикуму, підкресливши остаточну втрату суб’єктності нашої держави, що США за кілька годин можуть зняти навіть генпрокурора. Це не просто спогади. Показана ціна питання – США дають мільярд гривень, а Україна звільняє Шокіна. Це посил і Росії. США повністю впливають на внутрішню ситуацію в Україні,

– переконаний експерт.

Тому, на його думку, після зустрічі Волкера і Суроква варто очікувати обміну військовополоненими, а потім на нас будуть тиснути, щоб ми виконували "Мінськ-2".

Снєгирьов також вважає, що ухвалена в законі про деокупацію під тиском Заходу стаття про визнання документів про народження і смерть "Д/ЛНР" – фактична легітимізація псевдореспублік і смертельний вирок Україні.

Нагадаємо, 26 січня в Дубаї зустрінуться спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і помічник російського президента Сурков. За словами Волкера, ситуація на Донбасі, якою була, такою і залишатиметься навіть після вступу у дію закону про реінтеграцію, оскільки російський контроль і командування силами там були присутніми. Він також зазначив, що Росія переслідує політичні цілі завдяки окупації українських територій, але вона не змогла їх досягнути. Тож прийде час, коли Кремль перегляне свою позицію, і ця окупація стане йому невигідною.