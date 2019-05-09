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      США та Іран знову стали на шлях конфлікту, – Яковина

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      США і Іран знову встали на шлях конфлікту
      США і Іран знову встали на шлях конфлікту / Фото з відкритих джерел

      Останнім часом ціна нафти Brent стабільно тримається на досить високому рівні – близько 70 доларів за барель. Причина не в тому, що в світі не вистачає нафти, а в тому, що США і Іран знову встали на шлях конфронтації (конфлікту, – 24 канал).

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

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      Як розповів Яковина, спочатку Дональд Трамп скасував ядерну угоду з Іраном, яка сильно заспокоїла ситуацію в Перській затоці кілька років тому, потім Вашингтон ввів санкції проти тих, хто збирається торгувати нафтою з Тегераном. "Згодом вже іранці пригрозили, що самі перегородять Ормузьку протоку, якщо США не дадуть їм нормально продавати свою нафту", – додав він.

      За словами експерта, якщо цю протоку перегородити, то виникне жахливий дефіцит палива, а свою нафту не зможуть продавати Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, Емірати, Кувейт, Ірак і, звичайно, сам Іран. 

      Американці, розуміючи це, дозволили деяким країнам все-таки купувати іранську нафту. Трамп, звичайно, дуже не любить, коли йому загрожують. На його вимогу Держдепартамент США оголосив терористичною організацією іранський аналог Нацгвардії. У відповідь іранці оголосили терористичною організацією армію США,
      – заявив Яковина.

      Експерт наголосив, що тепер, за їх власними законами, американські військові зобов'язані атакувати будь-які об'єкти і будь-яких службовців КВІР в зоні досяжності, а сам КВІР і іранська армія зобов'язані вбивати всіх американських солдатів і офіцерів, які тільки попадуться під руку.

      "Цю готовність дуже активно підтримують Саудівська Аравія та Ізраїль, які всією душею мріють звалити нинішній іранський режим. Самі ж іранці хочуть знищити і саудівське королівство, і Ізраїль", – прокоментував Яковина.

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 8 травня 2019

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Відеоблоги Новини США Іран Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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