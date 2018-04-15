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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Юрій Бутусов

США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?

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США и НАТО готовят наземную операцию в Сирии: вмешатся ли Россия
США и НАТО готовят наземную операцию в Сирии: вмешатся ли Россия / businessinsider

Создается международная коалиция, которая, очевидно, готовит не только авиационные и ракетные удары, но и наземную операцию.

Будет ли вмешиваться в войну Россия? Чтобы ответить на этот вопрос надо ответить а способна ли Россия вообще вести войну против США и НАТО в Сирии?

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Если просуммировать данные различных СМИ, со стороны России в военно-морской базе Тартус базируются такие силы флота: 2 дизель-электрических ракетных подводных лодки это главная ударная сила российского флота. Также имеется не менее 11 надводных кораблей, из них 5 кораблей носители управляемых противокорабельных и крылатых ракет. На авиабазе Хмеймим до 25 боевых самолетов и вертолетов. Сухопутные войска, силы специальных операций, отряды наемников и советников: до 5 тысяч человек личного состава.

Кто против россиян и Асада?

Сирия окружена врагами Путина и Асада.

Турция страна НАТО, Израиль ближайший союзник США, Ирак занят американскими войсками и проамериканскими силами, Иордания союзник США. Само Средиземное море контролируется силами НАТО: 6-м флотом США, ВМС Великобритании, Франции, Италии, Турции, Испании.

Основные преимущества США и НАТО в Сирии:

1. Абсолютное превосходство в силах на базах в Ираке, на турецкой базе Инджирлик, на двух атомных авианосцах США прямо сейчас имеют в готовности по крайней мере 400 боевых самолетов, свыше 20 американских боевых кораблей и подводных лодок оснащены сотнями крылатых ракет. Таким же подавляющим является превосходство на земле.

2. Наличие союзников особенно таких близких могущественных как Израиль сильнейшая армия на Ближнем Востоке, которые заинтересованы в ликвидации режима Асада и выдворении России и Ирана из Сирии.

3. Широкая сеть военных баз, которая обеспечивает быстрое наращивание и маневр сил. У РФ фактически одна авиабаза Хмеймим в пяти минутах подлета из Турции, и одна морская база Тартус. То есть российская группировка крайне уязвима поскольку вся ее инфраструктура обеспечения завязана на два объекта. Январская атака сирийских повстанцев на Хмеймим показала, что база с трудом защищается даже от партизанских отрядов.

4. Наличие полного многослойного радиолокационного контроля над территорией Сирии. Ни Россия ни Асад не имеют полного контроля над своим воздушным пространством. НАТО видит все и может управлять боем, а РФ для управления надо поднимать свой единственный в Сирии самолет-радар Ил-76.

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5. НАТО может легко и быстро наращивать силы Россия такой возможности лишена. Недавно страна НАТО Турция закрыла пролив Босфор для движения судов якобы по причине тумана. Это значит, что основной путь поставок снабжения для российского контингента был перекрыт. Остается один крайне уязвимый путь снабжения воздушным транспортом. Наращивать военно-морскую группировку России просто нечем. Единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" направлен на очередной ремонт, этот корабль крайне ненадежен, выйти в море не может, его авиация небоеспособна, так как проблему посадки на авианосец российские инженеры пока не решили, во время похода в Сирию на "Кузнецове" из-за обрыва троса аэрофинишера было потеряно два самолета. На Хмеймим дополнительные силы авиации не пошлешь там прост нет места, нет защищенных укрытий, нет надежной ПВО.

Война в Сирии, на мой взгляд, будет иметь по-прежнему односторонний характер. НАТО будет наносить удары по Асаду, российские и иранские войска попрячутся по норам, чтобы им не прилетело тоже. В это время спецназ НАТО при поддержке авиации зачистит территорию вокруг занятые противниками Асада ключевых городов. На освобожденной земле будут созданы структуры самоуправления и усилены местные вооруженные формирования.

Учитывая полное превосходство НАТО Россия не посмеет вмешаться, шансов на какой-то успех у россиян на Ближнем Востоке нет.

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Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция провели военную операцию в Сирии в ответ на химическую атаку правительственными силами Башара Асада. В результате были поражены объекты, имеющие отношение к программе сирийского правительства по использованию химического оружия. Погибших в результате операции нет, однако трое человек получили осколочные ранения.

Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Новини США Війна у Сирії НАТО
Джерело: Юрий Бутусов
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