США и Украина "стерилизуют" Путина на рынке вооружений Индии

Агрессивная геополитика СССР, а затем – его приемника по имперской идеологии – РФ предполагало нападение, а не защиту. Поэтому на территории УССР, которая в то время располагалась на границе предполагаемого противника, размещали в основном ремонтные заводы или же – выпускающие комплектующие к боевой технике.

При возможной советской агрессии они должны были обеспечить ремонт атакующих вооружений – бронетехники, авиации, артиллерии.

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Миссия наших "больших" союзников – удушение Кремля санкциями

Доля украинских предприятий с полным производственным циклом или предполагающих сборку готовой продукции была незначительной. Практически весь национальный ОПК, за исключением, пожалуй, бронетанковой отрасли, завязали в узел кооперационных и технологических цепей с союзными республиками, в первую очередь – Россией.

До начала войны с РФ эта ситуация создавала определенные, но в принципе решаемые неудобства. В условиях же войны и разрыва ВТС с агрессором эта зависимость стала вызовом национальной оборонной отрасли. Его преодоление – главное условие выживания и стратегического развития украинского ОПК.

Импортозамещение – один из ответов на этот вызов. Но его не стоит рассматривать исключительно как закупку отдельных комплектующих, призванных замкнуть внутренние производственные цепочки. В отдельных случаях такая политика может критически удорожать готовую продукцию и негативно влиять на ее качество.

Всегда будет существовать и вероятность неформального политического эмбарго партнеров на наши закупки. Его мы чувствуем и сегодня, когда не можем приобрести некоторые образцы вооружений, техники или комплектующих. Именно этот фактор является наиболее существенным риском для Украины, вынужденной самостоятельно защищать границу цивилизации от дикого непрогнозируемого мира.

Импортозамещение сработает в плюс национальной экономике, если параллельно налаживать стратегические кооперационные связи с ключевыми партнерами. Важно завязать с ними технологические и производственные процессы, мотивировав их достигать общий результат.

Украина выиграет, если вовлечет в свои проекты ключевых стратегическим партнеров. Таких партнеров может быть несколько, и у каждого из них будет отдельная миссия. Наши союзники с наибольшим политическим весом – США, Канада, Великобритания и Евросоюз важны для нас как доноры финансовой и военно-технической помощи. Их позиция – определяющая в согласованном удушении режима Путина санкциями.

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Украине важно укрепить позиции в Индии, пока США выдавливают оттуда Путина

Кроме политической и финансовой поддержки, важно усиливать кооперационные связи на рынках, где мы традиционно имеем сильные позиции, где ценят наши возможности и понимают возможности их капитализации.

С этой точки зрения одной из крайне перспективных для нас стран является Индия. Эта великая нация является третьей экономикой мира, с желанием создать высокотехнологический национальный ОПК. Стратегическое партнерство с ней, в том числе в рамках амбициозной программы "Make in India", позволит Украине реализовать производственный и научно-технический потенциал.

В этих двусторонних отношениях есть все составляющие успеха. У нас – давняя и успешная история отношений. Украина имеет уникальные технологии, научные разработки, возможности серийного производства и трансфера технологий. А Индия обладает финансовым ресурсом и готовностью его инвестировать в укрепление собственной безопасности. При этом там понимают важность украинского фактора в процессах ВТС.

На руку нам играет ослабление позиций РФ на индийском рынке. США – наш стратегический союзник – целенаправленно выдавливает Кремль с некоторых рынков вооружений, в том числе индийского. Режим Путина "стерилизуют" американское давление, санкции и сложности в выполнении заключенных ранее индийских контрактов. Все это размягчает "потенцию" кремлевского "альфа-самца", разряжая его геополитический "аккумулятор". И – позволяет Украине занять некоторые освобождающиеся ниши.

Индия сделала первые шаги, отдаляющие ее от многолетнего стратегического российского партнера. В Дели дали понять, что их уже не устраивает отвратительное качество российских вооружений. Несколько показательных фактов, приведенных индийской стороной. Согласно официальным отчетам, 55% из 210 российских самолетов Су-30МКИ не поднимаются в воздух из-за поломок. Индийские ВВС уже потеряли 8 из них. По заявлению индийских военных, зарегистрировано 69 инцидентов с Су-30МКИ. Индия заявила, что 47% из 39 МиГ-29К имеют постоянные проблемы с двигателями и системой управления.

На авианосце "Викрамадитья", перестроенном россиянами для ВМС Индии, во время ходовых испытаний отказали семь из восьми паровых котлов силовой установки, вокруг которых рассыпалась "инновационная" конструкция из китайского кирпича, предусмотренная российской инженерной мыслью. Также там вышли из строя три холодильные машины и генераторы азота. Двигатели российских танков Т-90 отказываются работать при высоких температурах Индии, нагревая изнутри машину, неоснащенную кондиционером, до 70-градусов.

В результате Индия отказывается от российского истребителя 5-го поколения, заявив о желании приобрести американский F-35 вместо Су-57. Она предпочла американские AH-64E "Apache" российским Ми-28. Вместо Ми-26 индусы приобрели CH-47F "Chinook" из США. Транспортный Ил-476 проиграл конкуренцию американскому C-17 "Globemaster", так же, как и противолодочный Ту-142 – американскому "Boeing P-8 Poseidon".

Ослабление русских в Индии освобождает предприятиям ГК "Укроборонпром" перспективные рыночные ниши на индийском рынке. Нас и наши возможности там знают и ценят. За 10 лет Украина реализовала в Индии больше 700 контрактов на 2 миллиарда долларов. За два последних года сумма подписанных договоров составила около 150 миллионов долларов.

Индийский рынок несколько десятков лет насыщали советскими и российскими вооружениями, значительная часть которых – разработки украинских КБ. По оценкам экспертов, доля инноваций в советском ОПК, созданных при украинском участии, составляла до 80%. Большинство этих ВВТ, экспортированных в Индию, производили при участии украинских предприятий или непосредственно на них. Наши возможности позволяют рассчитывать на продолжение сотрудничества в новом формате.

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Стратегические интересы Украины в Индии

Украинские позиции в Индии традиционно сильны в авиационной, военно-морской и бронетанковой тематиках. Наши текущие возможности – это поставки запасных частей, агрегатов, комплектующих, а также – услуги капремонта и модернизации.

Более стратегические подходы предусматривают переход к долгосрочным проектам, предусматривающим R&D, обучение, создание СП по всем направлениям ВТС.

В авиационной тематике речь может идти о поставках среднемагистральных пассажирских самолетов "Ан", создании и серийном производстве многоцелевого самолета для ВВС Индии в рамках программы "Make in India", продлении ресурса и модернизация авиационных ракет класса "воздух-воздух".

Преимущества Украины – наличие готовых авиационных платформ и перспективных проектов на стадии реализации. Их легко адаптировать под потребности индийского заказчика. Можем рассчитывать на поставки и налаживание совместного производства модификаций Ан-132, Ан-74, Ан-178, Ан-158, а также инфраструктуры для их технического обслуживания и капитального ремонта.

ВМС Индии больше 40 лет используют силовые установки на основе украинских газотурбинных двигателей (ГТД) производства завода "Зоря-Машпроект" из Николаева. Индийский флот запустил украинские газотурбинные двигатели на 12 новых платформах и выбрал их для своих новых платформ Р-15А и Р-15В. В целом парк ГТД в ВМС Индии превышает 230 единиц и является базисом для создания сервисной инфраструктуры.

Серия кораблей-миноносцев класса "Раджпут" ВМС Индии произведена в Украине и обслуживается при участии наших предприятий. Это создает потенциал для расширения сотрудничества. Можем рассчитывать на совместные проекты по технической поддержке индийских боевых кораблей и подводных лодок, проектированию и строительству плавучих доков различной грузоподъемности, совместной разработке и производству подводных вооружений.

В бронетанковой отрасли в рамках программы "Make in India" Украина готова предложить различные варианты модернизации Т-72 и БМП-2. Это на порядок повысит их эксплуатационные характеристики. Одним из вариантов – установка на БМП-2 украинских боевых модулей "Шквал", "Стилет", "Кастет", "Штурм" и других.

Предприятия ГК "Укроборонпром" имеют перспективы выиграть тендер на оснащение танков сухопутных войск Индии системой активной защиты "Заслон". На харьковском ХКБД имеем готовый, испытанный двигатель для индийского танка Т-90. Специалисты ХКБМ готовы создать под него коробку передач. Существует интерес совместного производства высокоточного боеприпаса с лазерным наведением "Квітник".

Отметим серьезные перспективы в ВТС Украины и Индии в области радиолокации и ПВО. ГК "Укроборонпром" готовы организовывать совместное с Индией производство новейшей 3-х координатной РЛС 80К6Т. Ее возможности позволяют обнаруживать и измерять координаты разных типов целей в условиях сильных помех. Цифровая фазированная активная антенная решетка обнаруживает и сопровождает цели со сверхвысокой точностью. Индия могла бы присоединиться к проекту создания и дальнейшего совместного производства контрбатарейного радара "Зоопарк".

Одним из наиболее реальных проектов двустороннего ВТС является проект модернизации индийской системы ПВО "Печора". К слову, такой проект ГК "Укроборонпром" уже успешно реализует с партнерами из Эфиопии. Совместная модернизация "Печоры" для ВВС Индии в рамках программы "Make in India" предусматривает замену аналоговых систем на цифровые процессоры и каналы передачи данных. Стоимость этого проекта оценивается в 270 миллионов долларов.

Существуют возможности для совместного производства и модернизации ПЗРК "Игла" и "Стрела" установкой новой модификации головок самонаведения. Украина готова предоставить Индии свой вариант модернизации зенитной самоходной установки ЗСУ23-4 "Шилка". А также системы заряжания, наведения и управления огнем для модернизации индийской РСЗО "Pinako".

Вне всякого сомнения, эти и другие вопросы должны обсуждаться на международной выставке сухопутных и военно-морских систем "DEFEXPO INDIA 2018", которая стартует 11 апреля. На стенде ГК "Укроборонпром" представлена соответствующая продукция украинских предприятий.

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Пока Кремль "лает", украинско-индийский караван ВТС идет

Безусловно, РФ и дальше будет дискредитировать сближение Украины с Индией. Это неудивительно. Ведь мы укрепляемся заходим на ее поле стратегических интересов. Русские понимают, что мы можем "подвинуть" их на индийском направлении. И в ход идет пропаганда, коррумпирование заказчиков, информационные диверсии...

Важно, что Украина имеет ряд преимуществ. Эксперты высоко оценивают многие наши оборонные решения, эффективность которых доказана в условиях реальных боевых действий. Украинцы показали способность бороться с врагом на фронте. А значит – преодолеют и "гибридные войны" РФ на стратегическом для нас индийском рынке.