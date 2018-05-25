США і ЄС закликали Росію взяти на себе відповідальність за збитий над Донбасом "Боїнг"

США та Європейський Союз закликають Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу пасажирського літака "Боїнг 777", який у липні 2014 був збитий над Донбасом.

Про це інформує агентство AFP.

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Зокрема, як йдеться в заяві Федеріки Могеріні, Євросоюз "знову заявляє про повну підтримку резолюції РБ ООН 2166", яка вимагає притягнення до відповідальності тих, хто винен у катастрофі рейсу MH17.

Євросоюз закликає Росію взяти на себе відповідальність (за роль в катастрофі MH17) і повністю співпрацювати, щоб встановити остаточну відповідальність,

– наголошується в заяві.

Раніше 25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті літака "Боїнг 777" малазійських авіаліній, який 17 липня 2014 року виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.

24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи рейсу MH17, заявила, що ракета "Бук", якою збили лайнер, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й Курській зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.

Згодом дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ім'я, прізвище та позивний офіцера ГРУ РФ, який брав участь у перекиданні установки "Бук" на окуповану територію Донбасу в липні 2014-го. Розслідувачі з'ясували, що "Андрій Іванович" з позивним "Оріон", який фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи – це офіцер Головного розслідувального управління Генштабу РФ Олег Володимирович Іванніков 1977 року народження.

Що таке катастрофа MH17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.