США, Китай чи Росія: яка країна виготовляє найпотужніші винищувачі світу

Війна – це не лише смерть і розруха, але й гонка озброєнь, яка ніколи не припиняється. Вона тягне за собою прогрес і розвиток технологій. Їх місія полягає у тому, аби краще та ефективніше вести бій з противником. Звичайно ж, прогрес не обійшов боком і сталевих птахів – винищувачів.

Види літаків-винищувачів

Загалом існує п'ять поколінь винищувачів. Умовно, кожне із них – це період, протягом якого займались розробкою літаків, у них схоже озброєння і характеристики.

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Покоління літаків-винищувачів:

– Перше створене у 40-х та 50-х роках;

– Друге – 50-х та 60-х роках;

– Третє – 60-х та 70-х роках;

– Четверте – середина 70-х років і донині.

Наразі четверте покоління літаків є найпоширенішим типом винищувачів та основою тактичної авіації більшості країн.

Маневровність і швидкість літаків четвертого покоління можна побачити на авіашоу. Але в бою все зовсім інакше. На війні вони не такі повороткі, адже до них кріпляться бомби та ракети. Вони досконалі тільки без повного оснащення,

– сказав пілот компанії Lockheed Martin Біллі Флінн.

Винищувачі США

Саме тому на світ з'явилося п'яте покоління. Вони мобільніші, маневровніші та швидші за своїх попередників. Основні характеристики таких апаратів: надзвукова швидкість, тобто більша за 1236 кілометрів на годину, малопомітність, все ракурсний обстріл і часткова автономність. І це далеко не всі параметри. Такі апарати нині вважаються найдосконалішими серед усіх винищувачів.



Переваги винищувачів п'ятого покоління

Один із найпотужніших американський винищувач має назву "F-35 Блискавка II". Його розробили у трьох модифікаціях: А, В і С. Ціна сталевої пташки стартує від 89 до 115 мільйонів доларів. Американська компанія Lockheed Martin, яка спеціалізується в області авіабудування, аерокосмічних технологій та оборонних проектів уже випустила понад 355 таких винищувачів.

Характеристики винищувачів п'ятого покоління

F-35 – це надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Його максимальна швидкість сягає 1960 кілометрів на годину. Тобто з Києва до Москви, а це 860 кілометрів, він долетить менш, ніж за півгодини.

Окрім того, він має потужну систему радіолокаторів: apg-81 – це тисяча електронних датчиків, які сканують територію, відстежують рух, роблять знімок карти й, до того ж, за допомогою лазерних систем діляться даними з іншими винищувачами. Пілотам навіть не потрібно повідомляти про побачене в рацію, бо на корпусі літака розташовані шість камер, які дозволяють оглядати поле бою на усі 360 градусів.



Винищувач F-35

Завдяки новітній системі камер і спеціального шолома, я маю змогу бачити крізь літак. Це найкращий вид, що я коли-небудь бачив,

– зауважив головний тест-пілот F-35 Ал Норман.

А от озброєння F-35 залежить від місії. Наприклад, в режимі stealth, або ж "невидимості" ця машина може нести чотири ракети класу "повітря – повітря", тобто призначені для літаків противника. Або ж дві ракети та дві кореговані авіаційні бомби.

Невидимі літаки це круто, але все не так буквально. Система stealth – це малопомітність. Простими словами, F-35 за допомогою спеціальних систем глушить свої датчики та частоти, а також блокує чужі радари. Так, його не бачать супротивники, але це не означає, що він буквально невидимий.



Винищувач F-35 невидимий для радарів

Також F-35 має режим "звіра". У такій модифікації він може нести 14 ракет класу "повітря – повітря" і дві ракети самонаведення. Або ж: дві ракети класу "повітря – повітря", шість бомб і дві ракети самонаведення.

Винищувачі Росії

Винищувачі п'ятого покоління є і в Росії. Правда, їх поки тестують. Компанія "Сухой" сконструювала 10 прототипів, два з яких направили до Сирії на випробування. В кінці 2019 року, 12 винищувачів планують поставити на озброєння ВПС Росії. У Москві на 100% переконані, що аналогів їхнім повітряним монстрам немає ніде у світі.

На Заході більше ставку роблять на дальній бій, ніж на ближній. А ми робимо ставку і на те, і на інше, аби наш літак був кращий і в далекому, і в ближньому бою,

– повідомив головний конструктор Sukhoi Михайло Стрілець.

Щодо характеристик, то Су-57 може розвивати максимальну швидкість у 2572 кілометри на годину, а це вже вдвічі більше, ніж швидкість звуку. Ту ж відстань від Москви до Києва, він теоретично подолає за 20 хвилин.



Російський винищувач Су-57

Якщо вірити російським ЗМІ, то створена спеціально для Су-57 система радіолокаторів "Гімалаї" дозволяє йому побачити ворожий літак із відстані у 400 кілометрів. Також він має автоматизоване керування ракетами й властиву для п'ятого покоління систему stealth.

Щодо зброї, то тут без конкретики. Але точно можна сказати, що в наявності 30-міліметрова авіаційна гармата, яка в принципі стоїть на більшості російських винищувачах. Розробники "Сухого" запевняють, що на оснащенні будуть ракети малої, середньої та великої дальності. В наявності є і коректовані бомби.

У Росії Су-57 називають найкращим у світі, а от на Заході так зовсім не вважають. Такі військові гіганти, як США та Китай, стверджують, що Су-57 так і залишиться сирим прототипом, навіть не поступивши на озброєння до ВПС Росії.

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Фантастичні знімки не можуть відкинути факту, що в країні економічний спад. Як не можуть підтвердити та того, що згодом з'являться сотні stealth-винищувачів. Су-57 може залишатися медіа-зіркою, але на цьому все. Він не зіграє важливої ролі у військовій стратегії Москви.

Винищувачі Китаю

Третя країна, яка має винищувачі п'ятого покоління – це Китай. У розпорядженні Піднебесної понад 20 апаратів Chengdu-20. Вони можуть розвивати швидкість до 2500 кілометрів на годину, в наявності система stealth і найсучасніші китайські системи радіолокації.

Розробники "Чорного орла" типів озброєння поки не розкривають, але військові експерти країни припускають, що винищувач може нести авіаційні бомби, різного класу ракети: малої, середньої та великої дальності. Фактичний діапазон ракети сягає 400 кілометрів. Це більше, ніж ті ракети, що використовують Західні ВПС. Нова розробка навіть може пірнути за стратосферу.

Створення Китаєм винищувача Chengdu-20 – це величезний прогрес. Вони не стали покращувати свої старі технології, а створили щось революційно нове для них. Зробили крок в іншу площину,

– підсумував працівник Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Девід Дептул.

Правда, однозначно ставити Chengdu J-20 в ряд п'ятих не можна. Бо самі ж китайці відносять його до четвертого покоління. А от Західні експерти ототожнюють його до американського F-22 Raptor, який, до слова, теж є машиною п'ятого покоління. Проте, Піднебесна активно працює над розробкою ще одного винищувача Shenyang J-31. За Китайськими мірками, ця машина буде вже точно із серії п'ятого покоління, а от за рівнем технологій навіть шостого.



Винищувач Chengdu J-20

Які ще країни працюють над розробкою винищувачів

Японія розробляє винищувач X-2 Shinshin, що перекладається, як душа. Він вступить в експлуатацію не раніше 30-х років. Індійський HAL AMCA поставлять на озброєння вже 2025 року. Іранський F-313 ще тестують, а коли запустять в серійне виробництво поки не кажуть. Швецькі повітряні сили готуються отримати FS 2020 вже за рік. А от турецький TF-X поки існує просто на папері. Згідно з планом, він злетить тільки 2023 року.

Винищувачі України

У нас на озброєнні є винищувачі четвертого покоління. Як і в більшості, це радянський, але модернізований Су-27. На відміну від свого російського попередника, українська модель має покращені радіолокаційні системи, на 30% покращену систему виявлення супротивника, оснащення камерами. І це не весь список оновлень, загалом їх є близько 33. Станом на 2017 рік в Україні таких винищувачів налічувалося 35.

Наші штурмовики, винищувачі й бомбардувальники перебувають у повній координації із центром управління. Виконують бойові завдання разом з F-15, F-16 країн-членів НАТО та отримали найвищі показники, найвищі оцінки з боку наших партнерів,

– відзвітував президент Петро Порошенко.

Якщо вірити даним ВПС, винищувач Су-27 може розганятися майже до 2500 кілометрів на годину, а це значить, що відстань від Києва до Москви він пролетить всього за 21 хвилину. Крім того, максимальна висота на яку він може піднятися складає 18 кілометрів, а бойове навантаження 8 тонн.

Тактичний радіус дії, тобто відстань, яку може подолати винищувач для вирішення бойової задачі й повернутися назад – майже два кілометри. Багатоцільовий Су-27 може бити на ураження повітряну і наземну техніку. Та ще й страхувати українські наземні війська.



Винищувач Су-27

Ера п'ятого покоління винищувачів рано чи пізно закінчиться, їм на заміну прийдуть нові. Над шостим вже працюють Штати, Японія, Британія, Франція і Канада. Згідно із заявами, досконалі сталеві птахи з'являться на світ у період 30-х – 50-х років. Звичайно ж, вони будуть швидшими та розумнішими, а роль пілота буде мінімальною.