США можуть долучитися до нормандського формату: що це дасть Україні і Трампу

Дональд Трамп напередодні заявив про ймовірність залучення США до переговорів у нормандському форматі. Раніше таку ідею не виключив і ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Тож чи долучаться зрештою Штати до перемовин щодо миру в Україні і що це змінить – у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про майбутні перемовини "нормандської четвірки"?

Розмови про те, що після тривалої перерви може відбутися новий саміт у нормандському форматі за участі лідерів України, Франції, Німеччини і Росії, з'являються все частіше. Зокрема, провести перемовини закликає президент України Володимир Зеленський. Крім того, він запропонував розширити коло учасників, долучивши до формату лідерів Великої Британії та США.

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Дату зустрічі ще не призначили, однак, як зазначив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, президент Зеленський готовий до перемовин вже у вересні: українська сторона не бачить сенсу "затягувати" з цим до зими.

У кінці серпня про перемовини згадав і президент Франції Еммануель Макрон. Він також зазначив, що саміт проведуть у вересні, щоправда, дати також не вказав.

Президент Росії Володимир Путін натомість заявляв, що може зустрітися з президентом України, зокрема, за умови прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР". Україна виключила виконання такої вимоги. У Кремлі також говорили про те, що переговори "нормандської четвірки" мають бути ретельно підготовлені і принести результати, бо проводити саміт "просто так" Москва не хоче.

Що кажуть у США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть приєднатися до Німеччини, Франції, України та Росії на переговорах у нормандському форматі, якщо це буде необхідно їхнім учасникам.

Той факт, що відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, є дуже великим і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився (до переговорів у нормандському форматі, – 24), я би долучився, але справді відбулася дуже і дуже позитивна подія,

– сказав Трамп.

Ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон також не виключав участі США у перемовинах щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Нормандський формат може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це – прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і – я впевнений – Великобританія – будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України: який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати,

– зазначив Болтон.

За його словами, вирішення конфлікту на Донбасі, повернення Криму Україні та більш масштабні питання, наприклад, щодо ролі Росії у Європі – це цікаво для США. Оскільки це – "не лише європейська тема, а глобальні питання". Тому, додав Болтон, якщо Зеленський вважатиме, що США повинні взяти участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, то вони "мали б розглянути такий варіант".

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При цьому низка американських експертів переконані: якщо США не будуть брати участь у перемовинах, то конфлікт на Донбасі розв’язано не буде.

Однак, як пояснив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков у коментарі 24 каналу, такі заяви показують лише повне нерозуміння того, що Україні наразі справді цікаво.

Нам зараз важливі навіть не американські санкції, які десь ослаблять Росію через кілька років, а масована і постійна, наприклад, летальна допомога. Це зменшило б шанси Росії на те, що вона черговою погрозою застосування сили може вибити поступки. Ось це – найважливіше, а не ці всі розмови про включення США в переговорний формат,

– пояснив експерт.

Чому Трампу не вигідно долучатися до перемовин?

Микола Бєлєсков зазначає: ймовірність того, що США все ж приєднаються до перемовин у Нормандському форматі – невелика. Адже це – не зовсім те, що наразі потрібно Трампу, передусім з трьох причин.

По-перше, США мають свої канали спілкування з росіянами і можуть проводити паралельні консультації з французами і німцями. Тому їм немає особливого сенсу входити у формат, який, скажімо, фактично "понижуватиме" їх до рівня німців, французів тощо.

По-друге, американці будуть готові долучитися до Нормандського формату тільки тоді, коли буде якийсь шанс, що він дасть результат. Тобто ставати ще одним учасником просто для того, щоб час від часу надсилати на перемовини свого делегата, вони не особливо бажають.

Штати цікавлять у цьому випадку виключно шанси на успіх. Можливо, це і цинічно певною мірою, але тим не менш. У них немає бажання приєднуватися, коли перспективи врегулювання виглядають доволі таки туманними,

– зазначив Бєлєсков.

По-третє, як уже неодноразово озвучували американські чиновники, питання зовсім не у форматах. А в тому, щоб змусити Росію змінити своє сприйняття конфлікту. Тому що зараз там сприймають ситуацію на Донбасі як таку, з якою можна миритися. Для Росії вигідніше просто чекати, що у далекій перспективі переговорні позиції для них покращаться, і далі гнути свою лінію.

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Підсилює сумніви і те, що Захід зараз посилає РФ сигнали готовності розвивати відносини, незалежно від того, яку політику вона проводить щодо України. І вони, за словами експерта, абсолютно не сприяють тому, щоб Росія змінювала свою позицію і "вмикала задню" стосовно Донбасу.

Тому наразі основна проблема у тому, що Україна не має важелів тиску на Росію. А Захід, очевидно, не бажає застосовувати повною мірою навіть ті, які існують.

Що таке нормандський формат?Це – формат перемовин щодо врегулювання ситуації на сході України. Перша така зустріч відбулася у Нормандії (Франція). Учасники перемовин – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Зустрічі можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє такі перемовини відбулися у 2016 році.