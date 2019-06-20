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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      США можуть надати Україні новітню потужну зброю

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      США можуть надати Україні нову потужну зброю
      США можуть надати Україні нову потужну зброю / commons.wikimedia.org

      Сполучені Штати Америки незабаром знову можуть посилити українські позиції новітньою летальною зброєю.

      Про це американські політики говорили на слуханнях у Сенаті. Про які саме установки йдеться не уточнили.

      Дивіться фото нового сучасного озброєння, яке українська армія отримала від США

      Спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер натомість висловив потребу України у зміцненні протиповітряної та берегової оборони.

      Крім того, Міністерство оборони США оголосило, що планує виділити Україні ще 250 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України.

      Дивіться в інфографіці, яку і скільки допомоги надали США Україні з 2014 року:

      військова допомога

      сша допомога

      blog_ava
      Нові імена у справі катастрофи MH17 – МЗС вказує на Аксьонова, а "Новая газета" – на Суркова
      сьогодні
      1465
      Теги: Новини України Новини США Зброя Збройні сили України
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