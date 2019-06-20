США можуть надати Україні новітню потужну зброю
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Сполучені Штати Америки незабаром знову можуть посилити українські позиції новітньою летальною зброєю.
Про це американські політики говорили на слуханнях у Сенаті. Про які саме установки йдеться не уточнили.
Дивіться фото нового сучасного озброєння, яке українська армія отримала від США
Спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер натомість висловив потребу України у зміцненні протиповітряної та берегової оборони.
Крім того, Міністерство оборони США оголосило, що планує виділити Україні ще 250 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України.
Дивіться в інфографіці, яку і скільки допомоги надали США Україні з 2014 року:
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