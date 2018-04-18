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США можуть накласти санкції на Туреччину через Росію

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США можуть накласти санкції на Туреччину
США можуть накласти санкції на Туреччину

Влада США може накласти санкції на свого союзника по НАТО – Туреччину, у том випадку, якщо Анкара придбає у Росії зенітні ракетні системи С-400.

Про це йдеться у заяві помічника державного секретаря США Уесса Мітчелла, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Анкара заявляє, що має намір придбати у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400, що може потенційно привести до застосування щодо Туреччини пункту 231 санкцій закону CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій"), – йдеться у заяві.

Читайте також: Німеччина вимагатиме у США поступок щодо санкцій проти Росії, – The Wall Street Journal

Також у заяві вказано, що США планує бачити Туреччину більшим партнером у Сирії боротьбі з «Ісламською державою», у той час як такі домовленості з Російською Федерацією несуть певні ризики, адже російські стратегічні цілі в Сирії "не збігаються з американськими".

"Анкара повинна мати на увазі ризики, які вона бере на себе в разі стратегічних поступок Москві, щоб досягти своїх тактичних цілей в Сирії", – заявив Уесс Мітчелл.

Варто зазначити, що така заява пов’язана з тим, що у Росії заявили, що РФ поставить Туреччини зенітні ракетні системи С-400 до кінця 2019 року. До цього президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ прискорила виробництво зенітних ракетних систем С-400 для Туреччини на прохання Анкари, і сторони домовилися за ціною.

Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини США Новини Росії Війна у Сирії Санкції
Джерело: 24 Канал
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