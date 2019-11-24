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      США можуть передбачити санкції проти "Північного потоку-2" в оборонному бюджеті на наступний рік

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      Сполучені Штати можуть передбачити санкції щодо газопроводу в оборонному бюджеті / hromadske

      Конгрес Сполучених Штатів може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік запровадження санкційних заходів проти російського газопроводу "Північний потік-2" в Європу в обхід України.

      Голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш розповів про це оборонному виданню Defensenews, повідомляє "Голос Америки".

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      Причина в тому, що це вікно закривається. Велика частина "Північного потоку-2" вже побудована,
      – пояснив Ріш.

      Він зазначив, що санкції можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті, оскільки це принесе їм великі витрати. На думку сенатора, якщо санкції все ж запровадять, РФ доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдастся це зробити.

      Закон про національний оборонний бюджет є одним з найважливіших документів, який визначає витрати на оборону США. Включення такого положення до проєкту буде означати, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу Сполучених Штатів у банківському комітеті.

      Водночас текст положення про санкції не був оприлюднений, однак Ріш зазначив, що він близький до "Акту про захист енергетичної безпеки Європи", який був поданий сенатором Тедом Крузом. Цей законопроєкт пропонує ввести санкції проти суден, які беруть участь у будівництві російського трубопроводу "Північний потік-2".

      США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік-2", тому що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні, яка щорічно отримує від транзиту російського газу до 3 мільярдів доларів.

      Санкції затягнуть завершення на 5 років

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років. Однак це може статись, якщо тільки їх запровадити до 31 грудня 2019 року..

      Читайте також: Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2", – Гончарук

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року.

      • Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      • Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      • Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.


      Маршрут "Північного потоку-2": карта / 24 канал

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      23 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Санкції Північний потік-2 Новини Росії Новини США
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