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США можуть відповісти на будь-яку загрозу зі сторони Росії: заява Петагону

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У Пентагоні заявили про спроможність США відповісти на будь-яку загрозу зі сторони Росії
У Пентагоні заявили про спроможність США відповісти на будь-яку загрозу зі сторони Росії / Фото з вільних мереж

Як і раніше, США, мають у своєму розпорядженні можливості для відповіді, незалежно від того, які ядерні озброєння є в розпорядженні Росії. Про це мовиться в застереженні керівників американського оборонного відомства (Пентагону) на адресу Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що ці заяви прозвучали під час коротких бюджетних слухань у комітеті Палати представників із питань збройних сил у відповідь на питання про заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що його країна має у своєму розпорядженні арсенал нових, невразливих ядерних озброєнь.

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Ми готові до всіх наявних загроз, і ніхто не повинен сумніватися в цьому. Вони не можуть зробити нічого, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти. До речі, вони не знають, де розміщені наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим шляхом,
– заявив глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Хайт.

У свою чергу заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд заявив, що заяви Путіна "хоча і не стали сюрпризом, але все ж викликали розчарування".

"Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, які виходять від Росії, розмовами про ранню ескалацію, посилення ролі ядерних засобів у конфлікті", – сказав Руд.

Заступник міністра оборони США також відкинув заяви російської влади про те, що вона розробляє нові ядерні озброєння у зв'язку з відмовою офіційного Вашингтона дотримуватися попередніх угод у галузі контролю над озброєннями.

Офіційні особи США також попереджають, що найбільша небезпека виходить від країн, які не усвідомлюють потенціалу або рішучості Вашингтона.

"Ми не можемо допустити, щоб вони вважали, що вони можуть застосувати ядерну зброю, а США не зможуть відповісти", – наголосив генерал Хайт.

Нагадаємо, виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів, Путін розповів про новітні види російської ядерної зброї, включаючи крилату ракету з ядерною енергетичною установкою, лазерну зброю, безпілотний підводний апарат із ядерною енергоустановкою і нову гіперзвукову ракету.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зброя Пентагон
Джерело: 24 Канал
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