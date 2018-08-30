США можуть ввести санкції проти Індії за її військову співпрацю з Росією

США не можуть гарантувати, що Індія уникне санкцій, якщо придбає в Росії озброєння та ЗРК С-400.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону Рендалл Шрівер напередодні переговорів на високому рівні між Вашингтоном і Нью-Делі, повідомляє NDTV.

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Сполучені Штати ввели санкції проти Росії, відповідно до яких будь-яка країна, пов'язана з оборонним і розвідувальним секторами РФ, може зіткнутися зі вторинними санкціями США (закон про санкції CAATSA – "24"). Разом із тим новий законопроект про оборону наділяє президента США повноваженнями відмовляти у введенні санкцій у випадку, якщо вони суперечать інтересам національної безпеки Америки.

Я не можу тут сказати вам, що вони (Індія – "24") не будуть підпадати під санкції, що буде зроблено виняток. Це рішення має ухвалити президент (Дональд Трамп – "24"). Якщо він побачить придбання Індією у Росії нових систем ППО... не можу сказати вам, що виключення буде зроблено,

– цитує видання Шрівера.

Американський чиновник також додав, що США в майбутньому хочуть переорієнтувати Індію на себе. "Ми хочемо вести з Індією розмову не про її минуле, а про майбутнє ... Подивіться на майбутнє Росії – демографію, наприклад. Не думаю, що це та країна, з якої дійсно варто мати стратегічне партнерство на далеке майбутнє. Ми можемо бути кращими, надійнішими партнерами", – зауважив Шрівер.

Як зазначає Foreign Policy, Нью-Делі поки ігнорує вимоги Пентагона і має намір схвалити покупку зенітних ракетних систем С-400, поставки яких заплановані на 2020 рік. Купівля Індією систем С-400 особливо сильно турбує американських чиновників, тому що ці системи здатні вистежувати і знищувати військові літаки на безпрецедентно великих відстанях. Вони також можуть зчитувати інформацію про характеристики і можливості літаків в зоні їхнього огляду, серед яких можуть виявитися створені в США винищувачі-бомбардувальники F-35.

Саме потенційне придбання Індією ЗРК С-400 буде обговорюватися на переговорах, які пройдуть в Нью-Делі наступного тижня, коли глава Пентагону Джеймс Меттіс і держсекретар США Майк Помпео зустрінуться зі своїми індійськими колегами.

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