США можуть зупинити "Північний потік-2", – МЗС

Американський Конгрес планує включити санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету США на 2020 рік. В українському МЗС вважають, що санкції допоможуть зірвати запуск російського трубопроводу в обхід України.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль наголосила, що ці санкції дійсно можуть допомогти не допустити запуск "Північного потоку-2", особливо в світлі необхідності заключення нового контракту на поставку газу в Європу, пише "Укрінформ".

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Зеркаль додала, що Україна використовує ймовірне запровадження санкцій США проти "Північного потоку-2" в якості інструменту на переговорах з Росією про укладання нової транзитної угоди.

Зауважимо, що наступна тристороння зустріч щодо транзиту газу має відбутися 29 листопада.

Довідка. Запровадження санкцій США проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років. Однак це може статись, якщо тільки їх запровадити до 31 грудня 2019 року.

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За новою інформацією, його запуск у Росії планують в середині 2020 року.

Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

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"Північний потік-2" на мапі

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.