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      США нададуть Україні 695 мільйонів доларів техдопомоги

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      США нададуть Україні 695 мільйонів доларів техдопомоги
      США нададуть Україні 695 мільйонів доларів техдопомоги / torange.biz

      США у 2019 фінансовому році нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів технічної допомоги. Гроші спрямують на програми у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору та інше.

      Економічний радник посольства США Джон Шютте в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що 2019 фінансовий рік завершується 30 вересня.

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      Шютте додав, що ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога.

      Він зазначив, що Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги і які види програм будуть фінансуватися.

      До слова, у 2018 році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 мільярдів доларів. Це на 109 проектів та майже на 1 мільярд доларів техдопомоги більше, аніж у 2017 році.

      Країни, які стали найбільшими донорами в 2018 році для України:

      • США – понад 2 мільярда доларів (124 проекти);
      • ЄБРР – 759,7 мільйонів ​​доларів (44 проекти);
      • ЄС – 522,3 мільйона доларів (235 проектів);
      • Німеччина – 386,9 мільйонів доларів (39 проектів);
      • Канада – 152,3 мільйона доларів (18 проектів).
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      Теги: Новини України Гроші Новини США Реформи
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