США нададуть Україні 695 мільйонів доларів техдопомоги

США у 2019 фінансовому році нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів технічної допомоги. Гроші спрямують на програми у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору та інше.

Економічний радник посольства США Джон Шютте в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що 2019 фінансовий рік завершується 30 вересня.

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Шютте додав, що ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога.

Він зазначив, що Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги і які види програм будуть фінансуватися.

До слова, у 2018 році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 мільярдів доларів. Це на 109 проектів та майже на 1 мільярд доларів техдопомоги більше, аніж у 2017 році.

Країни, які стали найбільшими донорами в 2018 році для України: