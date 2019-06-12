США нададуть Україні 695 мільйонів доларів техдопомоги
США у 2019 фінансовому році нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів технічної допомоги. Гроші спрямують на програми у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору та інше.
Економічний радник посольства США Джон Шютте в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що 2019 фінансовий рік завершується 30 вересня.
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Шютте додав, що ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога.
Він зазначив, що Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги і які види програм будуть фінансуватися.
До слова, у 2018 році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 мільярдів доларів. Це на 109 проектів та майже на 1 мільярд доларів техдопомоги більше, аніж у 2017 році.
Країни, які стали найбільшими донорами в 2018 році для України:
- США – понад 2 мільярда доларів (124 проекти);
- ЄБРР – 759,7 мільйонів доларів (44 проекти);
- ЄС – 522,3 мільйона доларів (235 проектів);
- Німеччина – 386,9 мільйонів доларів (39 проектів);
- Канада – 152,3 мільйона доларів (18 проектів).