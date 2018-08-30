США нададуть Україні потужну зброю через загрозу від Росії у морі

Сполучені Штати Америки мають намір надати Україні летальну зброю та обладнання, проте пріоритетним є озброєння для Військово-морських сил, адже існує реальна загроза від Росії в Азовському і Чорному морі.

Таку думку висловив провідний експерт Американської ради з міжнародної політики Стівен Бланк, передає "Радіо Свобода".

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Раніше 24 Канал повідомляв, що 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік, який передбачає виділення Міністерством оборони США 250 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, в тому числі 50 мільйонів доларів повинні бути спрямовані на летальні види озброєнь.

Утім, питання, яку саме зброю та обладнання отримає Київ, залишається відкритим.

Все схоже на те, що Росія намагається вдарити по економічному добробуту України і, можливо, буде навіть погрожувати блокувати Одесу, погрожувати висадкою десанту на березі Азовського моря – щоб спровокувати українську армію. Тому, наскільки мені відомо, США, без сумніву, нададуть Україні патрульні катери, які будуть використані, щоб захистити українську берегову лінію. А ще зараз обговорюється питання про постачання протикорабельних ракет, які можна використовувати для того, щоб відбити можливу російську морську атаку в українських територіальних водах або біля них,

– підкреслив Бланк.

Експерт зауважив, що 250 мільйонів доларів, які конгресмени заклали у військовому бюджеті США для безпекової допомоги Україні не така вже й велика сума. Вона якраз може бути витрачена на те, щоб купити патрульні судна, на придбання військових кораблів.

"А ще вони будуть витрачені на посилення оборонних можливостей країни в цілому. Як саме – вирішуватимуть уряди України і США. Але загалом Україна терміново має зробити свою систему морської оборони і оборони країни в цілому набагато серйознішою, ніж є зараз" - наголосив він.

Водночас, американець наголосив, що Україна зобов’язана продовжувати реформи для себе самої. За його словами це потрібно робити не для того, аби добре виглядати в очах Сполучених Штатів, а тому, що це збільшує шанси держави вижити і запобігти великій війні.

"Думаю, Україна стає зараз все сильнішою, а Росія все слабшою – в основному через санкції. А що стосується надання озброєнь… Головне питання не в обсягах нашої військової допомоги, а у тому, що сама Україна готова робити, щоб посилити свої позиції і не бути вразливою для російської агресії", – підсумував Бланк.