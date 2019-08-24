США намагаються переконати Україну не продавати "Мотор Січ" китайцям

До України має вирушити радник президента США Джон Болтон, щоб переконати державу не продавати компанію "Мотор Січ" китайським інвесторам. На самому ж підприємстві повідомили, що угоду з продажу вже уклали.

У Вашингтоні вважають, що ця угода дасть Китаю важливі оборонні технології, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в адміністрації.

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Болтон запланував наступного тижня зустріч із керівництвом "Мотор Січ". Посадовець спробує вмовити українську компанію не продавати понад 50% акцій китайському холдингу Skyrizon і Xinwei Group.

Українська компанія "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.

Чому Китай хоче купити "Мотор Січ"?

Компанію купують, бо авіаційні двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості, впевнені експерти. У США ж вважають, що посилення Китаю – питання національної безпеки. Саме тому Болтон спробує зірвати угоду.

У "Мотор Січ" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Тепер рішення має ухвалити Антимонопольний комітет України, повідомляє "Громадське"

У китайському холдингу повідомили, що ще зарано казати напевно про покупку компанії. Американська сторона теж утрималась від коментарів щодо можливої ​​зустрічі з українцями.

Раніше Китай прийняв рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів. Президент Дональд США Трамп назвав таке рішення Китаю політично вмотивованим та пообіцяв відповісти додатковими митами. Усе це відбувається в межах торгової війни Китаю та США