16:38
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      США намагаються переконати Україну не продавати "Мотор Січ" китайцям

      691 Читать новость на русском
      Літак компанії "Мотор Січ"
      Літак компанії "Мотор Січ" / vcrti.com.ua

      До України має вирушити радник президента США Джон Болтон, щоб переконати державу не продавати компанію "Мотор Січ" китайським інвесторам. На самому ж підприємстві повідомили, що угоду з продажу вже уклали.

      У Вашингтоні вважають, що ця угода дасть Китаю важливі оборонні технології, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в адміністрації. 

      Цікаво: У "Мотор Січ" відреагували на звинувачення СБУ про фінансування бойовиків

      Болтон запланував наступного тижня зустріч із керівництвом "Мотор Січ". Посадовець спробує вмовити українську компанію не продавати понад 50% акцій китайському холдингу Skyrizon і Xinwei Group.

      Українська компанія "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.

      Чому Китай хоче купити "Мотор Січ"?

      Компанію купують, бо авіаційні двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості, впевнені експерти. У США ж вважають, що посилення Китаю – питання національної безпеки. Саме тому Болтон спробує зірвати угоду. 

      У "Мотор Січ" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Тепер рішення має ухвалити Антимонопольний комітет України, повідомляє "Громадське"

      У китайському холдингу повідомили, що ще зарано казати напевно про покупку компанії. Американська сторона теж утрималась від коментарів щодо можливої ​​зустрічі з українцями.

      Раніше Китай прийняв рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів. Президент Дональд США Трамп назвав таке рішення Китаю політично вмотивованим та пообіцяв відповісти додатковими митами. Усе це відбувається в межах торгової війни Китаю та США

      blog_ava
      29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський
      сьогодні
      3630
      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Китай Торгівля Бізнес АМКУ авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      сьогодні , 16:00 Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      Національна опера України 126
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      469
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 810
      Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      сьогодні , 11:24 Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      531
      Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      сьогодні , 10:30 Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      336
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук