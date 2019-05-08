08:09
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      США направить до берегів Венесуели корабель-госпіталь USNS Comfort

      195 Читать новость на русском
      Корабель ВМС США Comfort
      Корабель ВМС США Comfort / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон має намір відправити до берегів Венесуели госпітальний корабель ВМС Comfort. Місією корабля буде надання медичної допомоги тим громадянам країни, які її потребують.

      Віце-президент США Майк Пенс на конференції у Вашингтоні зазначив, що корабель увійде в регіон Карибського моря, Центральної та Південної Америки у червні, повідомляє Military.com.

      Читайте також: Сотні росіян та тисячі кубинців присутні у структурах безпеки Венесуели, – Помпео

      У своєму виступі Пенс також закликав Мадуро піти у відставку, назвавши його диктатором, який не має права на владу. Серед іншого він повідомив, що США знімають санкції з Мануеля Крістофера Фігера – генерала, який підтримав раніше опозиційного лідера країни Хуана Гуайдо.

      Разом з тим у США зараз готуються прийняти санкції проти всіх 25 суддів Верховного суду Венесуели. Пенс вважає, що суд – лише політичний інструмент режиму диктатора Мадуро.

      До речі, Хуан Гуайдо заявив, що готовий підтримати введення в країну американських військових.

      Ми відкриті до пропозицій, які несуть низькі соціальні витрати і гарантуватимуть нам стабільність і чесні вибори. Ми хочемо завершення цього конфлікту і розглянемо різні варіанти,
      – заявив Гуайдо.

      Напередодні він визнав, що спроба повалення Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Причиною він назвав недостатню підтримку з боку венесуельських військових. Тоді Гуайдо наголосив, що він радий бачити серед союзників США і відкритий до пропозиції з боку Вашингтона про початок військової інтервенції до Венесуели.

      В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести.

      Що відомо про корабель ВМС США Comfort?Це військовий корабель-госпіталь обладнаний апаратурою, яку можна знайти у найбільших лікарнях розташованих на землі. Команда корабля налічує 780 людей. До команди медиків входять військові, цивільні, волонтери та члени неурядових гуманітарних установ.

      Загальна місткість цього плавучого шпиталю – 1000 пацієнтів. Серед ліжок: 80 – в інтенсівній терапії, 20 – післяопераційніх, 280 – для пацієнтів середня ступіню важкості, 120 – для легко поранених, 500 – для пацієнтів з мінімальними ураженнями. На борту судна встановлено 12 операційних кімнат.

      Серед відділень є приймальне, реанімація, радіологія, головна та додаткова лабораторія, стерилізаційна, аптека, лікувальна фізкультура, опікове відділення, стоматологія, оптометрія, морг, пральна, медична фотографія, дві машини для синтезу кисню, чотири машини для дистилізації води. Також є вертольотний майданчик, що здатен приймати найбільші військові гелікоптери.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 8 травня: дощі накриють всю Україну, окрім Заходу
      сьогодні
      673
      Теги: Новини політики Новини США Водний транспорт Венесуела Латинська Америка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      1187
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      1285
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      7 травня , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      1409
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1146
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      7 травня , 19:10 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      Анастасія Ковач-Петрушенко 17258
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук