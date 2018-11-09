США не дозволять Росії домогтися зняття з КНДР санкцій в банківському секторі, – Ніккі Хейлі

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі за підсумками скликаних за російською ініціативою консультацій Ради Безпеки з санкцій щодо КНДР заявила, що Росія домагається зняття санкцій з КНДР в банківському секторі, але США не дозволять цього зробити.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Чого вони добиваються – це зняття санкцій в банківському секторі, ми не дозволимо цього зробити. Так що тепер ми точно знаємо, що вони намагаються зробити, і не допустимо цього,

– сказала вона.

Рада Безпеки ООН за ініціативою Росії у четвер провела засідання щодо санкцій проти КНДР. Темою засідання стали вилучення гуманітарних товарів з режиму санкцій. Наразі на розгляді знаходиться шість запитів від різних організацій про можливість доставки товарів гуманітарної необхідності в КНДР.

Нагадаємо, що у Північній Кореї виступили з заявою про можливість відновлення ядерної програми у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують попередньо накладені економічні санкції.