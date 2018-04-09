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США намагаються спонукати Путіна до діалогу, – експерт про нові санкції

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США від слів переходять до конкретних дій
США від слів переходять до конкретних дій / 24 Канал

США варто вводити персональні санкції проти Росії, але вони поки не готові до повномасштабних санкцій. Вашингтону зручніше тримати близьке оточення Путіна на гачку.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, на Заході, і в США зокрема, настрої щодо продовження і посилення санкцій проти Росії коливаються. Спецпредставник США по Україні Волкер раніше заявляв, що санкції можна послабити, якщо Росія виконуватиме мінські угоди. Тепер Білий дім займає більш жорстку позицію.

Як вважає Снєгирьов, посилення санкцій може бути пов’язане з можливою зустріччю в Німеччині лідерів країн "нормандської четвірки", але без Росії. Кремль одразу заявив: можете збиратися, але без згоди російських сателітів – колаборантів питання миротворців на Донбасі не буде вирішене.

Заяви про жорсткі санкції щодо Росії – намагання спонукати Кремль до діалогу. З іншого боку, Трамп заявляє, що США можуть вивести війська з Сирії, чим у Пентагоні дуже не задоволені. Тобто такі собі терези. США кажуть: ми послаблюємо позиції по Сирії, але давайте домовлятися по питаннях Європи. Не захочете – будуть жорсткі санкції,
– розповідає експерт.

Хоча більш дієвими Снєгирьов вважає персональні санкції. Але, на його думку, Заходу не вигідний відтік капіталу. Навпаки США і ЄС зацікавлені в тому, щоб з Росії виводилися гроші.

"Вивід капіталу з Росії в ЄС і США дає можливість впливати на російські політичні еліти, шантажуючи їх санкціями. Якщо активи росіян заморозити, то тоді Захід втратить агентів впливу в РФ. А так вони тримають їх на гачку. Хоча це залежить від конкретного власника конкретних капіталів. Наскільки він договороспроміжний із Заходом, і його вплив в Росії. Звідси й часткове введення санкцій", – зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку олігархи, що є наближеними до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За даним Bloomberg, у списку бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг. Також голова "Газпрому" Олексій Міллер. Всього – сім російських бізнесменів і дванадцять компаній, а також сімнадцять російських чиновників. Крім того, Білий дім закликав своїх союзників посилити тиск на Росію, поки РФ не стане "добропорядним гравцем" на світовій арені. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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