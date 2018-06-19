США не перетворяться на табір для мігрантів, – Трамп зробив заяву в сторону Європи
Президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що Америка не перетвориться на табір для мігрантів і не стане місцем для утримання біженців.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Читайте також: Трамп пригрозив Китаю запровадженням нових мит на товари
"Сполучені Штати не перетворяться в табір для мігрантів і місцем для утримання біженців вони теж не стануть", – пообіцяв президент Дональд Трамп, виступаючи на засіданні Національної космічної ради в Східному залі Білого дому.
Ми не можемо допустити, щоб те, що відбувається в Європі, сталося з США, принаймні при мені,
– запевнив Трамп.
У Франції вже прокоментували заяву американського президента в бік Європи. Представник французького уряду Бенжамен Гріво відповів, що Європа і США не сповідують одні й ті ж цінності Також він наголосив, що теж не хотів би побачити в Європі те, що відбувається в США.
У нас різні моделі цивілізації і, очевидно, ми не поділяємо певні цінності,
– сказав Гріво телеканалу France 2.