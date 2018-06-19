США не перетворяться на табір для мігрантів, – Трамп зробив заяву в сторону Європи

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що Америка не перетвориться на табір для мігрантів і не стане місцем для утримання біженців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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"Сполучені Штати не перетворяться в табір для мігрантів і місцем для утримання біженців вони теж не стануть", – пообіцяв президент Дональд Трамп, виступаючи на засіданні Національної космічної ради в Східному залі Білого дому.

Ми не можемо допустити, щоб те, що відбувається в Європі, сталося з США, принаймні при мені,

– запевнив Трамп.

У Франції вже прокоментували заяву американського президента в бік Європи. Представник французького уряду Бенжамен Гріво відповів, що Європа і США не сповідують одні й ті ж цінності Також він наголосив, що теж не хотів би побачити в Європі те, що відбувається в США.

У нас різні моделі цивілізації і, очевидно, ми не поділяємо певні цінності,

– сказав Гріво телеканалу France 2.