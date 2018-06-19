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США не перетворяться на табір для мігрантів, – Трамп зробив заяву в сторону Європи

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що Америка не перетвориться на табір для мігрантів і не стане місцем для утримання біженців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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"Сполучені Штати не перетворяться в табір для мігрантів і місцем для утримання біженців вони теж не стануть", – пообіцяв президент Дональд Трамп, виступаючи на засіданні Національної космічної ради в Східному залі Білого дому.

Ми не можемо допустити, щоб те, що відбувається в Європі, сталося з США, принаймні при мені,
– запевнив Трамп.

 У Франції вже прокоментували заяву американського президента в бік Європи. Представник французького уряду Бенжамен Гріво відповів, що Європа і США не сповідують одні й ті ж цінності Також він наголосив, що теж не хотів би побачити в Європі те, що відбувається в США.

У нас різні моделі цивілізації і, очевидно, ми не поділяємо певні цінності,
– сказав Гріво телеканалу France 2.

 

 

Теги: Новини політики Новини США Європа Дональд Трамп біженці
Джерело: 24 Канал
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