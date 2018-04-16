США не вестиме прямих переговорів із Сирією, – посол США

Постійний представник США Ніккі Хейлі заявила, що Сполучені Штати не збираються вести прямі переговори з Сирією, країною, яка знищує власний народ і використовує хімзброю.

Про це Ніккі Хейлі сказала в інтерв'ю CBS. За її словами, народ, який тероризує і знищує свій народ, цього не заслуговує.

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Наша мета була не розпочати війну, а змусити припинити вбивства людей. Для цього треба було надіслати дуже сильне послання Асаду та його друзям про те, що ми не збираємося спостерігати за ними, коли вони продовжують атакувати власних людей хімічною зброєю. Я думаю, що цей "меседж" був голосно почутий і чітко зрозумілий усьому світу. Наразі це залежить від Башара Асада, чи достатньо він розумний, щоб його також зрозуміти,

– розповіла посол.

Вона також наголосила, що ракетний удар США, Британії та Франції за програмними цілями в Сирії дозволив відкинути її хімічну програму на кілька років назад. У той же час Хейлі додала, що повалення Башара Асада не є метою США.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.