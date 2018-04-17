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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США не відмовляються від нових санкцій проти РФ, але поки не готові оголосити про це, – Держдеп

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США не відмовляються від нових санкцій проти РФ, але поки не готові оголосити про це, – Держдеп

Влада США як і раніше розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії, але поки не готові оголосити будь-які обмежувальні заходи.

Про це заявила представник Держдепу США Хізер Нойерт.

"Питання про введення санкцій як і раніше на порядку денному. Але зараз нам нема про що оголошувати", – сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

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Представник Держдепу нагадала, що не так давно США вже розширювали санкції проти РФ, причому тоді обмеження торкнулися і двох компаній, що постачають військове спорядження в Сирію, зокрема, "компоненти для систем С-400".

Хізерт Нойерт зазначила, що не коментуватиме слова постпреда США при ООН Ніккі Хейлі, яка в неділю оголосила, що, за її даними, в понеділок Мінфін США оголосить про додаткові санкції проти Росії. Пізніше газета The Washington Post повідомила з посиланням на інформовані джерела, що в адміністрації США поки такі санкції вводити не хочуть.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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