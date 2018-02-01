США невдало випробували ракету-перехоплювач
02:21, сьогодні 554 Читать новость на русском
Військові США 31 січня провели випробування, під час якого мали збити навчальну ракету з території Гаваїв.
Про це розповів представник керівництва США, повідомляє "Голос Америки".
Джерело видання зазначила, що ракета-перехоплювач – компонент системи протиракетної оборони Aegis – повинна була збити іншу ракету, запущену з літака.
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Агентство з протиракетної оборони утрималося від коментарів з приводу результатів випробувань. Проте все ж підтвердило факт їх проведення.
Система Aegis розроблена компанією Raytheon. Її використовують для боротьби з ракетами середньої дальності.
Джерело: 24 Канал
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