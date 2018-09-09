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США обговорювали можливе скидання президента Венесуели

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У США планували скинути Мадуро
У США планували скинути Мадуро / Фото з відкритих джерел

Адміністрація Сполучених Штатів Америки та опозиційно налаштовані військові з Венесуели вели переговори щодо скидання президента Мадуро.

Про це повідомило видання The New York Times.

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Зазначається, що інформацію виданню підтвердили високопоставлені чиновники з адміністрації США, а також військові з Венесуели, які брали участь у переговорах. Переговори проходили успішно, однак згодом США через кілька місяців відмовилися допомагати військовим з Венесуели.

У Білому домі відмовилися коментувати деталі переговорів. 

Важливо підтримувати діалог з усіма венесуельцями, які демонструють прагнення до демократії,
– заявили у Білому домі.

Представники Білого дому наголосили, що такий діалог має на меті принести в країну позитивні зміни.

У свою чергу у Венесуелі виступили з жорсткою критикою на дії США. міністр закордонних справ Хорхе Арреаса написав на своїй сторінці у Twitter, що влада Венесуели засуджує плани США з вторгнення та надання допомоги військовим.

Нагадаємо, так званий Верховний суд Венесуели у вигнанні 15 серпня засудив президента країни Ніколаса Мадуро до 18 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 25 мільйонів доларів.

хроніка подій
Теги: Новини США Новини політики Венесуела
Джерело: 24 Канал
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