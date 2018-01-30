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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

США опублікували відео з "небезпечним" перехопленням літака над Чорним морем

00:05, сьогодні 2214 Читать новость на русском
Американський патрульний літак P-3 Orion
Американський патрульний літак P-3 Orion / Фото з вільних джерел

Сполучені Штати Америки опублікували відео, на якому видно перехоплення американського літака P-3 Orion російським винищувачем Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Таке відео опублікував Шостий флот ВМС США, передає "Укрінформ".

Читайте також: На відстані 1,5 метра, – російський винищувач "небезпечно" перехопив американський літак над Чорним морем

Представники флоту опублікували заяву про інцидент.

"Російські військові мають право перебувати в межах міжнародного повітряного простору, але при цьому вони мають поводитися в рамках міжнародних стандартів, встановлених з урахуванням безпеки та запобігання інцидентів, включаючи Угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у та над відкритим морем (INCSEA)", – зазначили у відомстві.

У повідомленні зазначено, що небезпечні дії з боку росіян підвищують ризик помилок та аварій у повітрі.

"Американський літак діяв у відповідності з міжнародним правом і не провокував такого роду активності з боку росіян", – додано у повідомленні.

До слова, вперше з початку 2018 року винищувачі військово-повітряних сил Данії, розміщені на авіабазі Шауляй у Литві, піднімались в небо для перехоплення у повітряному просторі НАТО російського літака.

Теги: Новини України Новини США Новини Росії авіація Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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