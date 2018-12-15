США перенесли підвищення мит на китайські товари на 2 березня

Офіс торгового представника США у п'ятницю переніс на 2 березня заплановане підвищення імпортних мит на китайську продукцію на 200 мільярдів доларів.

Про це повідомило видання The New York Times.

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Зазначається, що дата підвищення мит з 10 до 25 відсотків перенесена з 1 січня на 2 березня. Відповідну зміну внесено у Федеральний реєстр США. Цей захід не торкнеться товарів з категорії "технології", на які вже діють мита у розмірі 25 відсотків.

До цього міністерство комерції КНР повідомляло, що переговори з США щодо усунення торгово-економічних протиріч просуваються успішно, Китай очікує від них позитивних результатів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зізнався, що не хоче посилювати введені раніше мита проти Китаю, темпи зростання економіки якого, за його версією, падають.