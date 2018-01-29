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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США почали підготовку до надання Україні "Джавелінів" – Волкер

02:23, сьогодні 681 Читать новость на русском
"Джавеліни" готують до відправки в Україну

Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (FGM-148 Javelin).

Цю інформацію підтвердив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю для "Радіо Свобода".

"Потрібен час, щоб усе підготувати: об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи Збройних сил", – сказав Волкер.

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І я хочу наголосити, що це – оборонна техніка. Вона корисна тільки тоді, коли є танковий напад. Тоді його можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію,
– додав Курт Волкер.

При цьому він зазначив: "Ми лише сподіваємось заповнити деякі "білі плями" в оборонних потужностях України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту – це найменше, чого би ми хотіли".

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Нагадаємо, 22 грудня Державний департамент США оголосив про схвалення "розширених оборонних можливостей" для України. Офіційний Вашингтон не вказував, яка конкретно зброя може бути надана Україні, але американські засоби інформації повідомляли, що серед цих озброєнь можуть бути протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

ПТРК Javelin діє за принципом "вистрілив і забув" – після пуску ракета наводиться на обрану ціль сама і не потребує супроводу оператора. Також серед переваг цього комплексу – можливість вражати броньовану ціль згори, з найменш захищеного напрямку. Серед недоліків системи називають значну вартість і пускових установок, і ракет, велику вагу комплексу, який оператор застосовує "з рук", тримаючи на плечі, а також неможливість після пуску виправити траєкторію ракети, якщо її система самонаведення помиляється.

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Курт Волкер Зброя
Джерело: 24 Канал
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