США погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки, – Яковина

Днями стало відомо, що Сполучені штати Америки погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки. Це майже неможлива ситуація. Тому виникає питання, через що взагалі міг виникнути цей конфлікт? Відповідь дивовижна – найвірніші союзники посварилися через найпотужнішого свого опонента – Китай.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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Яковина нагадав про систему бездротової передачі даних нового покоління – 5G. "Весь комплекс обладнання для цієї мережі зараз роблять тільки китайські компанії, тому багато хто підозрює, що Китай будує глобальну мережу 5G, яку буде сам контролювати", – сказав він.

Раніше Вашингтон погрожував проблемами Чехії і Польщі, які спокусилися китайським обладнанням. А зараз ось черга дійшла до Великобританії. У британській пресі з'явилися витоку, що уряд таємно збирається закупити китайські станції для 5G, тому американці прийшли в лють. На думку США, британці готові продати співробітництво в рамках спільної шпигунської системи за 5G,

– заявив Яковина.

Політичний оглядач вважає, що американцям і їхнім союзникам треба терміново придумати і створити якусь розумну і недорогу альтернативу китайському 5G.

"Інакше – їх чекають два варіанти. Перший – це відставання в економічному розвитку. Вони, умовно кажучи, залишаться на своїх патріотичних "конях", хоча весь світ вже буде їздити на китайських "автомобілях". Другий варіант – це перехід частини союзників на китайську систему, що спровокує розвал шпигунської системи і, може бути, НАТО", – відповів Яковина.

І додав, що обидва варіанти – вкрай неприємні і загрожують втратою американського лідерства в світі.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 3 травня 2019 року