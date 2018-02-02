США попереджають Мексику про "активність Росії" через вибори в країні

У липні 2018 року у Мексиці заплановані президентські вибори. У зв'язку з цим держсекретар США Рекс Тіллерсон, який прибув з робочим візитом до Мехіко, застеріг місцеву владу проявити більше уважності через "російську активність".

"Ми знаємо, що Росія залишила відбитки на багатьох виборах в світі. Моя порада Мексиці: зверніть увагу і будьте насторожі", – заявив Рекс Тіллесрон, виступаючи на прес-конференції в Мехіко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Варто зазначити, що це не перше попередження, яке лунає від американських високопосадовців у бік Мексики щодо можливості російського втручання у президентські вибори. Так, радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявив про "ранні ознаки російського втручання в прийдешні президентські вибори в Мексиці". За його словами, вже видно "початкові ознаки цього втручання Росії в президентську кампанію в Мексиці".