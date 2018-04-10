США готують для Росії новий пакет санкцій

США готуються ввести повну заборону на фінансові операції, пов’язані з державним боргом РФ.

Про це мовиться у законопроекті, зареєстрованому у Конгресі.

Санкції можуть торкнутися угод з цінними паперами, які випустили державні російські установи – Центральний банк, Фонд національного добробуту та Федеральне казначейство.

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Також вони можуть зачепити і Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москви, Россельхозбанк, Промсвязьбанку і Внешэкономбанк.

Як зазначає УП, введення цього пакету обмежень ймовірно пов'язане з передбачуваною причетністю Росії до справи про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти низки олігархів, наближених до Путіна. У списку усього опинилися 38 російських багатіїв. Через обмеження російські олігархи лише за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.



Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.