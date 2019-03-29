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      США пригрозили закордонним компаніям санкціями за нафтові угоди з Венесуелою

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      США пригрозили санкціями за торгівлю нафтою з Венесуелою
      США пригрозили санкціями за торгівлю нафтою з Венесуелою / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати попередили іноземні компанії, що працюють у сфері торгівлі нафтою і нафтопродуктами, про те, що вони можуть потрапити під американські санкції, якщо не припинять співпрацювати з Венесуелою.

      Вашингтон, таким чином, прагне ще більше посилити тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро, влада якого США вважають незаконною.

      Читайте також: Лідер опозиції Венесуели Гуайдо закликав людей вийти на вулиці і знищити режим Мадуро

      Найбільше американська влада хоче добитися припинення поставок нафтопродуктів, які використовуються для розведення сирої венесуельської нафти. Водночас, видання Fxstreet зазначає, що з-під дії санкцій з гуманітарних міркувань, ймовірно, буде виведено авіаційне і дизельне паливо.

      Раніше в Bloomberg повідомляли, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заборони іноземним компаніям співпрацювати з державною нафтовою корпорацією Венесуели PDVSA.

      В кінці січня Сполучені Штати ввели санкції щодо PDVSA, заблокувавши активи компанії на загальну суму 7 мільярдів доларів. Умовою для зняття санкцій Білий дім назвав швидку передачу влади тимчасовому президенту Хуану Гуайдо. На думку Вашингтона, введені санкції допоможуть зберегти активи компанії для народу Венесуели.

      До слова, нафтова компанія PDVSA відома своєю тісною співпрацею із Росією. Так, на початку лютого відкрила рахунок у російському "Газпромбанку". Влада Венесуели вдалась до такого показового кроку саме аби вберегтись від санкцій США.

      Що відбувається у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести Переворот у Венесуелі: що відбувається в країні проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає. 

      blog_ava
      Чи реально домовитися з Росією щодо миру на Донбасі
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Нафта Венесуела Новини Росії Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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