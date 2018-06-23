США припинили військові навчання з Південною Кореєю

В результаті досягнутих домовленостей між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі, США припиняють проведення спільних навчань з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

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"Для підтримки реалізації підсумків зустрічі в Сінгапурі, в координації з нашим союзником - Південною Кореєю, міністр оборони Джеймс Маттіс на невизначений термін припинив проведення низки навчань", – зазначила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

За її словами, США призупиняє програму Freedom Guardian, а також дві навчальні програми обміну в рамках співпраці з корейською морською програмою, заплановані на наступні три місяці.