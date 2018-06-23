США припинили військові навчання з Південною Кореєю
В результаті досягнутих домовленостей між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі, США припиняють проведення спільних навчань з Південною Кореєю.
Про це повідомляє Reuters.
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"Для підтримки реалізації підсумків зустрічі в Сінгапурі, в координації з нашим союзником - Південною Кореєю, міністр оборони Джеймс Маттіс на невизначений термін припинив проведення низки навчань", – зазначила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.
За її словами, США призупиняє програму Freedom Guardian, а також дві навчальні програми обміну в рамках співпраці з корейською морською програмою, заплановані на наступні три місяці.
Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.