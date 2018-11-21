США привітали нового президента Інтерполу
Сполучені Штати Америки привітали з обранням представника Південної Кореї Кім Чен Янга на посаду голови Інтерполу.
Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.
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Він зазначив, що Кім Чен Янг є правильною людиною, щоб очолити один з найважливіших у світі правоохоронних органів. Більше того, держсекретар США вважає, що новий голова Інтерполу чудово впорається з місією зробити світ безпечнішим.
Нагадаємо, що новим президентом Інтерполу обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.
Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.
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