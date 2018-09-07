США пропонують російським олігархам провести переворот в Кремлі

Тепер кожному зрозуміло, що Путін остаточно з'їхав з котушок, якщо відправляє своїх убивць труїти людей "Новачком" аж до Великої Британії. Все-таки потрібно дотримуватися хоч якихось правил навіть при шпигунських операціях. Але, як кажуть у певних колах, Путін "пішов по бєспрєдєлу". Це був його вибір. Напевно, він думав, що британці винних не знайдуть і відповідати за злочин не доведеться.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Але вони знайшли. І тепер відповідати доведеться. Причому не тільки Путіну, але і всім його боярам, ​​в чиїх руках знаходиться російська економіка. Дуже скоро вони залишаться без своїх мільярдів. А американці тим часом вже не натякають навіть, а чітко дають зрозуміти цим самим боярам: хлопці, якщо хочете зберегти свої капітали, якщо хочете зберегти доступ на Захід для себе і своїх дітей, то кидайте свого президента", – зазначив журналіст

За його словами, їм майже пропонують провести переворот в Кремлі. Кілька днів тому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков публічно і офіційно поскаржився, що США вербують великих російських бізнесменів, щоб ті почали працювати на Вашингтон. У цьому контексті фігурував Олег Дерипаска, який, з одного боку, відмовився від співпраці з американцями. Результат відомий – США запустили проти нього санкції, і за один день він втратив кілька мільярдів доларів. Його компанія "Русал" виявилася за крок від банкрутства. Фактично, Дерипаска втратив майже все, заради чого невтомно працював і крав все своє життя.

Дерипаска став прикладом, на якому США показали, що буде з тими російськими боярами, хто відмовиться від співпраці з ними. Ні на секунду не сумніваюся, що частина з цих бояр вже сама прибігла до американців, пропонуючи свої послуги. Ці люди зазвичай люблять гроші більше, ніж що-небудь в цьому світі. І вже точно свої капітали їм набагато ближче, ніж Володимир Путін,

– підкреслив Яковина.

Він наголосив, що зараз російський президент почне себе дуже незатишно відчувати. На кожній зустрічі з олігархами, генералами, міністрами і губернаторами він буде думати: "Так .... хто ж з них мене вже зрадив, а хто все ще залишається вірним?". Від таких думок запросто може розвинутися важка параноя. "До речі, знаєте, як вирішив цю проблему згаданий вище Каддафі? Він створив собі персональну жіночу гвардію, яка його день і ніч охороняла. Крім цих жінок ніхто до нього не підходив навіть. Цікаво було б подивитися на щось подібне і у Путіна", – додав журналіст.



Олег Дерипаска

"Але в будь-якому випадку можна з упевненістю сказати, що зараз, після успішного розслідування справи про спробу вбивства Скрипалів, американці все-таки приймуть дуже жорсткі санкції. А після цього швидко піде зворотній відлік існування російського режиму в нинішній його формі. В кінцевому підсумку російській еліті доведеться вибирати з двох варіантів майбутнього", – сказав Яковина.

Перший – це відхід Путіна, повернення бояр і їх капіталів в світовий, перш за все, західний контекст. Другий варіант – збереження Путіна, тотальна ізоляція еліти всередині Росії і її відмова на користь царя і держави від будь-яких капіталів і вольностей. Я думаю, російські олігархи все-таки виберуть перший варіант. Пояснення просте: південний берег Франції для них набагато миліше, ніж південний берег Криму,

– акцентував журналіст.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 7 вересня 2018