США проти будівництва "Північного потоку – 2", – Тіллерсон

США виступають проти проекту газопроводу "Північний потік-2", оскільки вважають його загрозою для енергетичної безпеки Європи.

З такою заявою виступив державний секретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє DW.

"Як і Польща, США виступають проти газопроводу "Північний потік – 2". Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Крім того, він дає Росії ще один інструмент, що дає змогу використовувати енергетику в політичних цілях", – заявив Тіллерсон він на прес-конференції в Варшаві.

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Глава Держдепу зазначив, що США переконані в необхідності диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв в європейські країни. на його думку, це важливо в довгостроковій перспективі для безпеки Європи

Згідно з проектом "Північний потік – 2", російська сторона спільно з компаніями з Німеччини, Франції та Австрії має провести дном Балтійського моря 1200 кілометрів газогону до німецького Грайфсвальда. Будівництво трубопроводу, який має постачати газ з Росії до ЄС в обхід України, планується завершити до кінця 2019 року.

Проект викликав суперечку в ЄС. Якщо Берлін прихильно ставиться до "Північного потоку – 2", то Польща та Балтійські країни вбачають в ньому загрозу. Єврокомісія також виступає з критикою планів будівництва газопроводу.

Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.