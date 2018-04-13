США провели повітряну розвідку поблизу військових баз Росії у Сирії

Вісім американських військових літаків провели розвідувальні місії в східному Середземномор'ї поблизу узбережжя Сирії, де розташовуються російська авіабаза Хмеймім і база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі.

Про це свідчать дані моніторингу польотів військової авіації, які опубліковані в Twitter-акаунті Mil Radar.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS056 departed Sigonella at 1845z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/ZNNzyV8gQD — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 квітня 2018 р.

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Йдеться про сім протичовнових патрульних літаках ВМС США P-8A Poseidon, які вилітали з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, а також про літак радіоелектронної розвідки ВМС США EP-3E Aries II, який вилетів з бази на грецькому острові Крит.

Крім того є інформація про прибуття двох літаків-розвідників США на Крит. Як відзначав місцевий сайт EKriti, в регіон на розвідку прилітали літаки моделей MC-12S EMARSS і MC-12W Liberty.

До слова, великобританія направила до Сирії літак управління нанесенням ударів.



Варто зазначити, що за 100 кілометрів від порту Тартус стоїть ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman, які оснащені ракетами Tomahawk. У групі, окрім головного авіаносця, є ракетний крейсер Normandy, а також ракетні есмінці Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman і Farragut, Jason Dunham і The Sullivans, а також німецький фрегат Hessen. Після цього над авіабазою Росії в сирійській Латакії помітили бомбардувальники РФ з протикорабельними ракетами.