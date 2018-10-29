США проводять консультації з союзниками щодо виходу з ракетного договору з Росією – Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Штати проводять консультації з європейськими союзниками за договором про контроль над озброєннями, в той час, як члени НАТО закликають Вашингтон спробувати переконати Росію дотримуватися угоди, а не виводити США.

Про це повідомило видання "Голос Америки".

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Ми проводимо консультації з нашими європейськими колегами. Я говорив про це напередодні з міністром оборони Німеччини, і, як я вже сказав, консультації тривають,

– заявив Джеймс Меттіс.

Під час короткого візиту до Праги він зустрінеться зі своїм чеським колегою, а також прем'єр-міністром Андрієм Бабішем.

Меттіс заявив, що міністри країн НАТО зустрінуться у Брюсселі в грудні, і це буде "кульмінаційним моментом".

Зазначається, що за повідомленнями з дипломатичних джерел європейські країни-члени НАТО 25 жовтня закликали США не виходити з договору, а спробувати переконати Росію повернутися до його дотримання, прагнучи уникнути розколу в альянсі, яким може скористатися Москва.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.