США розмістять більше ракетних комплексів Patriot на Близькому Сході, – ЗМІ
Америка планує доправити на Близький Схід додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, на тлі нових можливих загроз нападу на американські сили в регіоні з боку Ірану.
Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан схвалив нове розміщення зенітних-ракетних комплексів Patriot на Близькому Сході, повідомляє видання JP.
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Відповідне рішення, було прийнято після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа прискорила розгортання ударної групи авіаносців і відправила на Близький Схід бомбардувальники з огляду на "тривожні ознаки можливої підготовки до нападу з боку Ірану".
Через кілька годин цю інформацію підтвердили у Пентагоні.
Виконуючий обов'язки міністра оборони затвердив перекидання корабля USS Arlington і комплексу Patriot у розпорядженні Центрального командування США у відповідь на первинний запит командування,
– йдеться у заяві відомства.
Про які саме загрози з боку Тегерана йшлося, в американській адміністрації не пояснили. Держсекретар Майк Помпео у своїй заяві наголосив, що США не прагнуть війни з Іраном, однак рішуче відповідатимуть на будь-який напад.
У вівторок представники Центрального командування ВС США заявили, що Вашингтон нібито отримав інформацію про підготовку Іраном можливої атаки на американські сили на Близькому Сході. Комплекси Patriot з Бахрейну, Кувейту і Йорданії США вивезли в кінці минулого року.
Останнім часом відносини США та Ірану загострилися. Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.
Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.