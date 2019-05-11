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      США розмістять більше ракетних комплексів Patriot на Близькому Сході, – ЗМІ

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      Зенітно ракетний комплекс США Patriot
      Зенітно ракетний комплекс США Patriot / Mindaugas Kulbis AP

      Америка планує доправити на Близький Схід додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, на тлі нових можливих загроз нападу на американські сили в регіоні з боку Ірану.

      Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан схвалив нове розміщення зенітних-ракетних комплексів Patriot на Близькому Сході, повідомляє видання JP.

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      Відповідне рішення, було прийнято після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа прискорила розгортання ударної групи авіаносців і відправила на Близький Схід бомбардувальники з огляду на "тривожні ознаки можливої ​​підготовки до нападу з боку Ірану".

      Через кілька годин цю інформацію підтвердили у Пентагоні.

      Виконуючий обов'язки міністра оборони затвердив перекидання корабля USS Arlington і комплексу Patriot у розпорядженні Центрального командування США у відповідь на первинний запит командування,
      – йдеться у заяві відомства.

      Про які саме загрози з боку Тегерана йшлося, в американській адміністрації не пояснили. Держсекретар Майк Помпео у своїй заяві наголосив, що США не прагнуть війни з Іраном, однак рішуче відповідатимуть на будь-який напад

      У вівторок представники Центрального командування ВС США заявили, що Вашингтон нібито отримав інформацію про підготовку Іраном можливої атаки на американські сили на Близькому Сході. Комплекси Patriot з Бахрейну, Кувейту і Йорданії США вивезли в кінці минулого року.

      Останнім часом відносини США та Ірану загострилися. Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

      Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

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      Теги: Новини політики Новини США Іран Зброя Близький Схід
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