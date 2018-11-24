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      США розробляють гіперзвукову зброю для протидії Росії

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      США розробляють гіперзвукову зброю для протидії Росії
      США розробляють гіперзвукову зброю для протидії Росії

      Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки почали розробку малопотужних ядерних боєголовок у відповідь на розробки Росії.

      Про це повідомляє Інститут ВМС США.

      Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф заявив, що кожен рід військ повинен володіти певною гіперзвуковою зброєю, щоб мати можливість завдати удару по будь-якій цілі на планеті протягом години.

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      Тож американські ВМС розробляють гіперзвуковий снаряд і прискорювач для нього, яким будуть озброєні як підводні човни, так і кораблі.

      За словами Вулфа, програмі ВМС зі стратегічних систем надано фінансування для розробки та розміщення невеликої кількості малопотужних боєголовок 76-2, які "будуть прямою протидією на те, що Росія вважає, що у неї вже є, чого у нас немає".

      Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

      Теги: Новини США Новини Росії Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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