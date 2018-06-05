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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

США розробляють нову ядерну ракету у відповідь на дії Росії та Китаю: відомі деталі

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США розробляють нову ядерну боєголовку
США розробляють нову ядерну боєголовку / Themaven.net

У відповідь на погрози зі сторони Росії та Китаю у США запланували створення малопотужних тактичних ядерних боєзарядів W76-2. Міноборони США вже визначилося з вимогами до перспективної малопотужної ядерної зброї і розпочали планування її розробки.

Про це повідомляє Warrior Maven із посиланням на прес-секретаря відомства Мішель Балданза.

Зазначимо, на початку травня Військово-повітряні сили США здійснили успішні випробування "гравітаційної" ядерної бомби B61-12 п'ятого покоління.

Рада з ядерної зброї провела нараду і схвалила проект плану з розробки. Рада погодилася дозволити Управлінню з питань національної ядерної безпеки приступити до відповідного опрацювання обсягу, графіка і витрат,
– зазначила представниця Пентагону.

Читайте також: Розвідка США: розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування

У відповідь на повідомлення Балданза директор інформаційного проекту про ядерні озброєння Федерації американських вчених Ганс Крістенсен розповів подробиці про попередній проект нової ядерної боєголовки.

За словами Крістенсена, W76-2 планується створити на основі термоядерної боєголовки W76-1 видаленням термоядерного пального (урану, літію і дейтерію). В результаті від колишньої боєголовки залишиться тільки плутонієвий тригер, а енерговихід нового зброї знизиться зі 100 до 5-6 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Крістенсен наголосив, що такий процес є набагато простішим, ніж створення абсолютно нової боєголовки.

Експерт зазначив, що як і раніше, модифікована боєголовка призначена для виведення балістичними ракетами підводного пуску Trident D5, а її кругове ймовірне відхилення складе 130-180 метрів. Крістенсен вважає, що нова зброя стане доповненням до керованої авіабомби B61 Mod 12.

При цьому директор інформаційного проекту зазначив, що з іншого боку, замість W76-2 можна було б використовувати W80-1, кругове ймовірне відхилення якої дорівнює 30 метрам.

Теги: Новини США Новини Росії Зброя Ядерна безпека Пентагон
Джерело: 24 Канал
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