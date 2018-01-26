США розширили санкції проти Росії

США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України.

Щодо російських компаній, які опинились під санкціями, то Мінфін США оприлюднив одразу два списки, у якому перерахована 21 організація.

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Серед фізичних осіб, які потрапили під розширені санкції США, – заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці РФ Євген Грабчак.

Загалом у санаційному переліку – 21 фізична особа.

Крім цього, до обмежувального переліку внесений глава "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

З енергокомпаній в список, окрім ЗАТ "ВО Технопромекспорт", потрапили також "Силові машини".

Президент України Петро Порошенко, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що вже встиг подякувати главі Держдепу США Рексу Тіллерсону за розширення антиросійських санкцій.