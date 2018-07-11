США розширили список товарів з Китаю, які потрапляють під мито

США розширили список товарів, імпортованих із Китаю на суму 200 мільярдів доларів, які потраплять під 10% мита.

Про це повідомляє Politico.

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"Замість того, щоб розглядати наші законні побоювання, що Китай почав відплата проти американських продуктів. Для таких дій немає виправдання", – пояснив торговельний представник США Роберт Лайтхазер.

Новий тарифний список включає морепродукти, корисні копалини, хімічні речовини і предмети особистої гігієни, такі як шампунь і мило. Він також включає в себе ряд споживчих товарів, таких як сумочки, багаж, рукавички і папір.

Нагадаємо, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.