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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США шантажують Росію: другий етап санкцій вдарить набагато сильніше

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США готуються до чергової зустрічі Трампа і Путіна?
США готуються до чергової зустрічі Трампа і Путіна? / 24 канал

США ввели, так би мовити, попереджувальні санкції, які створять незручності, але критично не вдарять по важливих секторах Росії. Більш важливий другий етап, яким США фактично шантажують РФ.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

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За його словами, США ввели тільки перший етап санкцій, дали час Москві, щоб вона показала певний прогрес щодо болючих питань, зокрема, щодо України. А от наступні санкції можуть вдарити набагато сильніше, і тоді це перейде у відкриту конфронтацію двох країн. Тому що Росія через санкції втрачатиме конкурентоздатність у військовому і економічному плані, відповідно посилюватиме наступальний компонент, як на дипломатичному рівні, так і пряму зовнішню агресію.

Зараз ми бачимо показову гру між США і РФ, суть якої – Вашингтон стимулює Москву до компромісу не на російських умовах. Це етап підготовки до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, яка, швидше за все, відбудеться після осінніх парламентських виборів у США. Вашингтону принципово продемонструвати сильну позицію щодо Москви в контексті майбутніх виборів. Показати, що РФ не здатна впливати на хід виборчої кампанії в США, на її результати і взагалі виступає в ролі хлопчика для биття, якому Вашингтон диктує умови,
– наголосив Василь Мокан.

Хоча, вважає експерт, вочевидь, на кулуарному рівні контакти між країнами відбуваються. Є червоні лінії для США і РФ, і зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися наприкінці цього року або на початку наступного, буде вихідною точкою для пошуку компромісів. І для України це може дати результат по Донбасу.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив у силу 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Теги: Дональд Трамп Новини політики Новини США Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 канал
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