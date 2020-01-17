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      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      США стали на бік України: вибори в ОРДЛО можна провести тільки після виведення російських військ

      849 Читать новость на русском
      Спершу контроль над кордоном – потім вибори / sumy.ua

      Вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу повинні відбутися тільки після того, як Україна відновить контроль над кордоном із Росією, а Росія забере з українських земель свої збройні формування. Тобто – коли ситуація в ОРДЛО буде безпечною.

      Про це 16 січня у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив голова місії США Джеймс Гілмор, пише Укрінформ.

      Зверніть увагу: Росія змушує кримчан до мовчання та покірності: заява Цимбалюка на Постійній раді ОБСЄ

      Представник США, зокрема, сказав наступне: "США закликають сприяти відновленню контролю Україною над міжнародним кордоном із Росією".

      Вільні та чесні вибори (мовилося про ОРДЛО – 24 канал) мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, після виведення з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань,
      – наголосив Гілмор. 

      Наразі ж, як зазначив американський дипломат, спостерігачі ОБСЄ пишуть про "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які щодня прибувають із Росії на контрольовану Росією територію України".

      • Гілмор назвав таку ситуацію "прямим викликом зусиллям щодо підготовки вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі". 

      Для припинення конфлікту у 2020 році, каже посол, обидві сторони повинні дотримуватися припинення вогню, а ця домовленість "базується на виведенні російських сил та військової техніки з суверенної української території". 

      Війна
      Окуповані території та неконтрольована Україною ділянка кордону / Інфографіка 24 каналу

      Нові мінські угоди й вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі у 2020 році – читайте у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини США Окуповані території ОБСЄ
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