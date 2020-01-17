США стали на бік України: вибори в ОРДЛО можна провести тільки після виведення російських військ

Вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу повинні відбутися тільки після того, як Україна відновить контроль над кордоном із Росією, а Росія забере з українських земель свої збройні формування. Тобто – коли ситуація в ОРДЛО буде безпечною.

Про це 16 січня у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив голова місії США Джеймс Гілмор, пише Укрінформ.

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Представник США, зокрема, сказав наступне: "США закликають сприяти відновленню контролю Україною над міжнародним кордоном із Росією".

Вільні та чесні вибори (мовилося про ОРДЛО – 24 канал) мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, після виведення з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань,

– наголосив Гілмор.

Наразі ж, як зазначив американський дипломат, спостерігачі ОБСЄ пишуть про "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які щодня прибувають із Росії на контрольовану Росією територію України".

Гілмор назвав таку ситуацію "прямим викликом зусиллям щодо підготовки вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі".

Для припинення конфлікту у 2020 році, каже посол, обидві сторони повинні дотримуватися припинення вогню, а ця домовленість "базується на виведенні російських сил та військової техніки з суверенної української території".



Окуповані території та неконтрольована Україною ділянка кордону / Інфографіка 24 каналу

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