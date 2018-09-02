США та РФ блокують переговори про заборону "роботів-вбивць"

Сполучені Штати і Росія були серед невеликого числа країн, які заблокували в ООН просування переговорів про заборону так званих роботів-вбивць.

Про це повідомляє Politico.

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Протягом тижня група конвенції ООН про види звичайної зброї обговорювала, чи варто ініціювати переговори про повністю автономну зброю, що працює на штучному інтелекті, на офіційному рівні, що може призвести до договору про заборону такого озброєння.

Координатор кампанії щодо зупинки роботів-вбивць, заявила, що Росія, США, Південна Корея, Ізраїль і Австралія є основними країнами, що виступають проти обговорення заборони.

Ще у кінці 2013 року Організація Об'єднаних Націй включила цю тему до свого порядку денного, але з тих пір мало що зрушилося. Вона навіть не змогла узгодити визначення повністю автономної смертоносної зброї.

Експерти зазначають, позиції за столом переговорів ускладнюються. Представники країн мають намір знову зустрітися в листопаді в Женеві.