18:55
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

США та РФ блокують переговори про заборону "роботів-вбивць"

256
Роботизована зброя
Роботизована зброя / hightech.fm

Сполучені Штати і Росія були серед невеликого числа країн, які заблокували в ООН просування переговорів про заборону так званих роботів-вбивць.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також: ООН направляє в Донецьк велику гуманітарну допомогу

Протягом тижня група конвенції ООН про види звичайної зброї обговорювала, чи варто ініціювати переговори про повністю автономну зброю, що працює на штучному інтелекті, на офіційному рівні, що може призвести до договору про заборону такого озброєння.

Координатор кампанії щодо зупинки роботів-вбивць, заявила, що Росія, США, Південна Корея, Ізраїль і Австралія є основними країнами, що виступають проти обговорення заборони.

Ще у кінці 2013 року Організація Об'єднаних Націй включила цю тему до свого порядку денного, але з тих пір мало що зрушилося. Вона навіть не змогла узгодити визначення повністю автономної смертоносної зброї.

Експерти зазначають, позиції за столом переговорів ускладнюються. Представники країн мають намір знову зустрітися в листопаді в Женеві.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Зброя Новини США ООН Південна Корея Австралія Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 09:23 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
сьогодні, 08:21 В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У міліції не виключають, що трьох активістів на Грушевського могли застрелити "беркутівці"
 31 січня 2014 , 16:53 2
Буффон визнаний найкращим голкіпером в історії Ліги чемпіонів
 10 вересня 2016 , 15:14
"Шахтар" – "Сельта": Матч обслужать арбітри зі Словенії
 21 лютого 2017 , 13:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук