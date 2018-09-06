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США та Росія укладають угоди щодо закупівлі зброї всупереч санкціям, – Handelsblatt

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Росія продовжить постачати США ракетні двигуни
Росія продовжить постачати США ракетні двигуни / Фото з відкритих мереж

Росія і США уклали частково сумнівні угоди щодо закупівлі та постачання озброєння, незважаючи на те, що в Америці подібні угоди з РФ вважаються неприйнятними.

Про це пише Handelsblatt.

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Так, американський аерокосмічний та оборонний концерн Orbital ATK купив чотири ракетні двигуни у російського державного холдингу "Енергомаш". Постачання повинне відбутися до 2021 року, зауважує видання.

На тлі введених проти Росії санкцій та погіршення двосторонніх відносин Конгрес США постійно критикував залежність Пентагону від російських ракетних технологій. Однак у цьому випадку комерція, ймовірно, взяла верх над політикою. За даними експертів, розробка власного двигуна буде коштувати Штатам мінімум 3 мільярдів доларів,
– йдеться у статті.

Окрім того, в кінці серпня стало відомо, що обидві сторони обговорюють постачання ручної вогнепальної зброї для служб безпеки США. Йдеться про російські пістолети типу "Оса", що належать до зброї несмертельної дії.

Нагадаємо, новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії набув чинності 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї та продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки.

Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Санкції Зброя
Джерело: 24 Канал
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