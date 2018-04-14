США з союзниками завдали військового удару по Сирії, – ЗМІ

Сполученні Штати Америки за підтримки своїх союзників Великої Британії та Франції завдадуть військового удару по Сирії. Станеться це внаслідок хімічної атаки, яку режим чинного президента країни Башара Асада застосував проти власного народу.

Як повідомляють західні ЗМІ, відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у спеціальному зверненні.

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Нещодавно я наказав Збройним силам Сполучених Штатів почати точні удари по об'єктах, що мають стосунок до програми чинного сирійського уряду щодо хімічної зброї. Наразі триває об’єднана операція спільно зі збройними силами Великої Британії та Франції. Ми має мо на меті встановити сильний стримувальний вплив проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї, оскільки це (нещодавня хімічна атака – "24") не дії людини, це – злочини монстра. Використання хімічної зброї в Сирії є причиною подальшої ескалації в регіоні,

– зауважив він.

Крім того, політик наголосив, що удари триватимуть до тих пір, поки режим Асада не припинить використання заборонених хімічних агентів, щоправда, водночас господар Білого дому підкреслив, що участь США у військовому конфлікті в Сирії за жодних обставин не триватиме вічно.

За його словами, США "є не здатними очистити світ від зла або діяти скрізь, де править тиранія", але все ж спробують зробити неспокійний Близький Схід кращим", щоправда "майбутнє регіону – в руках його жителів".

"У 2013 році президент Путін обіцяв світу, що вони гарантують знищення серйозної хімічної зброї. Недавні атаки Асада та сьогоднішня відповідь – це прямий результат провалу Росії з виконання цієї обіцянки", – додав Трамп.

СNN з посиланням на кількох посадовців з оборонного сектора США своєю чергою передає, що участь у атаці беруть авіація та військово-морський флот Штатів.

За інформацією BBC, уже чутно вибухи та видно дим поблизу столиці Сирії – Дамаска, а саме у східній частині міста. На сирійському державному телебаченні сповістили, що військова авіація країни та протиповітряна оборона протистоять атаці США, Британії та Франції.

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#breaking #Damascus , scientific research facility accused of being a Chemical facility pic.twitter.com/emPdWfSe2y — Steven nabil (@thestevennabil) April 14, 2018

Додамо, що прем'єр Британії Тереза Мей підтвердила, що віддала наказ збройним силам Сполученого Королівства Прем'єр-міністр Тереза Мей підтвердив, що вона наказала британським збройним силам провести "узгоджені та цілеспрямовані удари, що мають на меті послабити сирійський режим у плані використання хімічної зброї та стримати її використання". Водночас вона зауважила, що "немає практичної альтернативи застосування сили", передає Sky News.

"Мовиться не про втручання в громадянську війну. Мовиться не про зміну режиму. Йдеться про цілеспрямовані удари, які не посилять напруженість в регіоні та дозволить запобігти подальшим жертва серед цивільного населення", – каже очільниця британського уряду.

Про завдання спільного удару оголосив і президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Reuters.

"Ми не можемо довзволити, щоб тривало повторне викоритання хімічної зброї. Це є безпосередньою небезпекою для сирійського народу та створює загрозу для нашої колективної безпеки", – заявив політик.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".