США та Великобританія зробили спільну заяву про кібератаки з боку Росії

Уряд Росії проводить кіберактивності на Великобританію і Сполучені Штати. Країни оприлюднили спільну заяву на сайті Національного центру кібербезпеки Великобританії. Згідно із заявою, інформація про кібератаки надійшла з декількох джерел, включаючи дослідні центри в сфері кібербезпеки приватного та державного сектора.

Про це повідомляє РБК.

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У заяві повідомляється, що цілями кібератак є урядові та приватні організації і постачальники інтернет-послуг, які підтримують ці сектори. Кібератаки спрямовані на мережеві інфраструктурні пристрої по всьому світу, такі як маршрутизатори, комутатори, брандмауери і системи виявлення мережевих вторгнень (NIDS).

"Діяльність уряду РФ продовжує загрожувати нашій кібербезпеці. Ми рішуче засуджуємо цю активність... Закликаємо всі відповідальні країни використовувати свої ресурси, в тому числі дипломатичні, правоохоронні, технічні та інші засоби для подолання російської кіберзагрози", – заявила помічник секретаря з питань кібербезпеки і комунікацій Великобританії Жанетт Манфра.

Представник ФБР Говард Маршалл заявив, що "поки цей вид кібератак буде продовжуватися, ФБР буде проводити розслідування і знаходити злочинців, в даному випадку – це уряд Росії".

Наголошується, що поки РФ несе найбільшу загрозу в кіберпросторі. Також постраждалих від кібератак попросили повідомляти про будь-які віруси.